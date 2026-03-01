Milano Fashion Week 2026, Martina Colombari splendida con il tailleur sartoriale

Si avvia alla sua conclusione una delle settimane più importanti per la moda internazionale, ovvero quella delle sfilate della Milano Fashion Week. Grandi nomi della moda italiana e mondiale hanno presentato in questi giorni le loro collezioni per l‘autunno inverno 2026/2027 con lo spettacolo che non si è limitato alle passerelle, ma si è spostato anche nei vari front row e photocall grazie alla presenza di tante celebrità.
Tra loro anche Martina Colombari che, giunta alla sfilata del brand Luisa Spagnoli, non è di certo passata inosservata con la sua consueta eleganza e il suo stile super femminile senza essere mai esagerato. La sua presenza tra sfilate ed eventi milanesi ha riacceso così i riflettori non solo sul suo gusto impeccabile, ma anche su una fase personale in evoluzione.
Martina Colombari, look sartoriale e sofisticato per la sfilata di Luisa Spagnoli
Prosegue la carrellata di sfilate alla Milano Fashion Week con grandi nomi dello showbiz che affollano come sempre i vari front row. E se da Dolce&Gabbana gli occhi sono tutti per Madonna, al defilé di Luisa Spagnoli è stata avvistata una splendida Martina Colombari.
Per l’occasione la passerella di Luisa Spagnoli si è trasformata in un viaggio nel tempo, riportando in scena l’atmosfera sofisticata e ambiziosa della New York di fine anni ’80 e primi anni ’90. Un’epoca fatta di donne determinate, silhouette strutturate e uno stile capace di comunicare autorevolezza senza rinunciare alla femminilità. Ed è proprio questa energia urbana e indipendente che ha guidato la nuova collezione, pensata per una donna contemporanea ma consapevole delle proprie radici stilistiche e che ha ispirato l’outfit scelto dalla Colombari.
Martina ha scelto infatti un look sofisticato e senza tempo, puntando su un’eleganza essenziale ma molto curata nei dettagli. Per l’occasione la modella ha scelto un tailleur dal taglio sartoriale composto da una giacca strutturata con maniche corte e vita leggermente segnata da cintura sottile, abbinata a una gonna midi a tubino che slancia la figura e rafforza l’allure classica dell’insieme.
A dare luce al total black di Martina ci pensano le spille gioiello applicate sul petto, un dettaglio brillante che spezza la sobrietà del look con discrezione. Gli accessori restano minimal: una clutch nera compatta, bracciale dorato e sandali metallici color oro, che aggiungono un tocco glamour senza appesantire.
A completare il tutto un hairstyle con capelli tirati all’indietro in uno chignon ordinato accompagnato da un make-up luminoso e naturale: il risultato è un’eleganza adulta, pulita e molto milanese, perfettamente in sintonia con l’atmosfera della Fashion Week.
Martina Colombari, l’addio a Milano e una nuova vita a Roma
Martina Colombari e la Milano Fashion Week, un connubio che potrebbe sembrare assolutamente naturale ma che, ormai, non è più così scontato.
Dopo oltre trent’anni a Milano, la città dove è arrivata giovanissima e dove ha costruito tutto, l’ex Miss Italia ha infatti recentemente dichiarato di sentire il desiderio di cambiare ritmo e prospettiva. Dunque la Colombari potrebbe decidere di lasciare Milano, la città che le ha dato il lavoro, la notorietà, l’incontro con Billy Costacurta e la nascita del figlio Achille, per Roma, città dove starebbe cercando casa, dopo i mesi trascorsi nella Capitale per lavoro.
Questo nuovo capitolo arriva in un momento personale sereno, in cui l’attrice dopo l’esperienza a Ballando con le stelle e i problemi con il figlio Achille ormai alle spalle, sembra aver trovato un equilibrio diverso tra lavoro, famiglia e tempo per sé.
Di sicuro la sua presenza alle sfilate della Milano Fashion Week non mancherà e Martina continuerà a farci brillare gli occhi con il suo stile sempre impeccabile.