Martina Colombari, i segni del parto sul suo corpo: “Soffro di diastasi addominale”

Martina Colombari mostra sui social la sua diastasi addominale e racconta con naturalezza i segni che la maternità ha lasciato sul suo corpo

Martina Colombari è pronta a scendere in pista nella prossima edizione di Ballando con le Stelle e nel frattempo si gode le meritate ferie mostrandosi in tutto il suo splendore. A quasi cinquant’anni, l’ex Miss Italia continua a reinventarsi e a sorprendere il pubblico, mostrando energia e spontaneità. In questo periodo Martina sta facendo parlare di sé anche per una confessione molto personale condivisa sui social: la diastasi addominale, una condizione che si porta dietro dalla gravidanza e che ha scelto di raccontare senza filtri. Un gesto che, oltre a chiarire qualche curiosità sul suo fisico, diventa anche un messaggio di vicinanza a tante donne.

Martina Colombari, la confessione social sulla sua pancia: ecco di cosa soffre

Martina Colombari si prepara alla prossima avventura a Ballando con le Stelle e, più in forma che mai, condivide spesso via social momenti della sua vita quotidiana, dei suoi intensi allenamenti, ma anche della sua estate. Proprio delle immagini condivise da Martina al mare hanno attirato l’attenzione su un particolare del suo corpo: la pancia.

Anziché nascondersi, la Colombari ha deciso di mostrarsi senza filtri, affrontando con sincerità un tema che riguarda molte donne dopo la gravidanza e di cui ha parlato anche Costanza Caracciolo: la diastasi addominale. In un video pubblicato sui social, l’ex Miss Italia ha spiegato che quello che qualcuno potrebbe scambiare per una semplice pancetta è in realtà una condizione fisica ben precisa.

“Per i curiosi: l’altro giorno in spiaggia non è che avessi la pancia, ma una diastasi addominale. È come avere un buco in mezzo all’addome, tanto che ci può entrare una mano” ha raccontato nel suo video Martina. Con queste parole la showgirl ha voluto fare chiarezza e, allo stesso tempo, sensibilizzare le sue follower su una problematica spesso ignorata o confusa con un semplice difetto estetico.

La diastasi addominale è la separazione dei muscoli dell’addome e può verificarsi dopo la gravidanza a causa dello stiramento dei tessuti. Nella maggior parte dei casi i muscoli tornano nella loro forma originaria in maniera naturale, ma non sempre è così. Nel caso di Martina, mamma di Achille, il figlio che ha avuto con Billy Costacurta ben vent’anni fa, quello spazio non si è mai del tutto richiuso, lasciando una sorta di solco centrale ben visibile.

La diastasi tra l’altro non ha solo risvolti estetici, ma può portare anche a problemi fisici allo stomaco e alla schiena: le soluzioni sono il ricorso alla chirurgia oppure degli allenamenti specifici che possono migliorare la resistenza dell’addome.

Il video della Colombari è subito diventato virale per la sua schiettezza: si vede infatti la showgirl infilare letteralmente una mano nello spazio tra i muscoli addominali, mostrando senza imbarazzo ciò che di solito si tende a nascondere. Il messaggio che vuole lanciare la Colombari è chiaro: con il tempo e la gravidanza il corpo cambia e inizia a mostrare i segni delle esperienze passate, di cui non c’è nulla da vergognarsi.

Martina Colombari: il sondaggio su chi sarà il suo ballerino a Ballando con le Stelle

In questi giorni Martina Colombari sta parlando molto della sua prossima esperienza a Ballando con le Stelle e, più emozionata che mai, sta condividendo le sue sensazioni sul suo profilo Instagram, coinvolgendo attivamente i suoi follower. Oltre al supporto e all’affetto dimostrato dai fan, molti box domanda hanno riguardato i dettagli del programmma di Milly Carlucci e, tra questi, il toto nomi su chi potrebbe essere il ballerino che accompagnerà Martina in questa affascinante sfida di ballo.

Per tutta risposta la Colombari ha pubblicato il risultato del sondaggio ringraziando tutti per aver partecipato numerosi, ma senza riuscire ad avere un risultato unanime visto che i fan hanno fatto i nomi di ben 4 ballerini: Pasquale La Rocca, Simone di Pasquale, Luca Favilla e Giovanni Pernice, ormai presenze fisse nel cast del programma, rivelando di essere super curiosa di chi sarà il prescelto.

Nel frattempo la showgirl si gode gli ultimi giorni di vacanza con il marito Billy e proprio dalle montagne in cui sta trascorrendo le sue ferie estive, Martina ha rivelato la sua prossima partecipazione al programma di Rai1, pubblicando un video in cui accennava scherzando alcuni passi di danza.

In realtà questa sarà la prima esperienza della Colombari con il ballo: come ha ammesso la stessa ex Miss Italia in una stories su Instagram, non ha nessuna dimestichezza con la danza in genere e quella a Ballando sarà davvero una prima volta.