Martina Colombari a Ballando con le Stelle 2025, l’annuncio (con delle ospiti speciali)

IPA Martina Colombari nel cast di Ballando con le Stelle 2025

Ormai è chiaro. Per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha deciso di schierare l’artiglieria pesante. Dopo essere riuscita ad accaparrarsi Barbara D’Urso e altri nomi di spicco della televisione, come Francesca Fialdini e Andrea Delogu, ecco arrivare un nuovo nome: anche Martina Colombari è una concorrente ufficiale dello show più danzereccio di Rai 1. E, a giudicare dai commenti sui social a corredo del simpatico video-annuncio, sembra proprio che il pubblico abbia gradito.

Martina Colombari nel cast di Ballando con le Stelle

Ormai si sa, ogni annuncio è personalizzato e dobbiamo ammettere che quello condiviso da Martina Colombari è tra i più simpatici visti finora. La conduttrice televisiva è ufficialmente nel cast di Ballando con le Stelle 2025 e, per comunicarlo al pubblico di Rai 1, ha deciso di condividere un video decisamente particolare.

La Colombari si sta godendo una vacanza in montagna e, in tenuta da trekking (con tanto di bastoncini), ha dato l’annuncio della sua partecipazione allo show di Milly Carlucci nel corso di un’escursione. E non era da sola. A circondarla un bel gregge di capre: “Siete pronte a venire con me a Ballando con le Stelle?”, ha chiesto loro scherzosamente, improvvisando qualche passo di danza mentre sorrideva divertita.

L’entusiasmo certamente non le manca e, come si evince dai commenti a corredo del video, anche il pubblico ha ben accolto la notizia. “Che bella!!! E credo anche sia una bella persona… Felice di poterla conoscere meglio”, ha scritto qualcuno. “Troppo simpatica, sono contenta di vederla a Ballando”, recita un altro commento. E ancora: “Sarà tostissima la signora Colombari Costacurta. Mi ricordo come fosse tenace e competitiva a Pechino Express“.

E intanto c’è chi fa già delle ipotesi sul maestro di danza che le verrà affiancato. Il più gettonato? Al momento è Giovanni Pernice, che nell’edizione precedente ha portato alla vittoria Bianca Guaccero, con la quale prosegue una romantica love story.

Barbara D’Urso e le altre star volute da Milly Carlucci

Le scelte di Milly Carlucci non sono casuali e basta sfogliare i nomi voluti per questa edizione dello show per comprendere come dietro ogni passo vi sia una strategia ben precisa. La padrona di casa sta costruendo un Ballando con le Stelle con una grande presenza femminile, a cominciare dai volti di Francesca Fialdini e Andrea Delogu, freschi e molto amati dal pubblico televisivo. Nel cast anche Marcella Bella che – nonostante l’ultimo posto a Sanremo – ha spopolato con la sua Pelle Diamante, diventata anche virale sui social.

Presenti anche la Signora Coriandoli, alias Maurizio Ferrini, e Rosa Chemical, ricordato anche per via dello “scandaloso” bacio a Fedez all’Ariston. E poi lei, la (ex) regina di Mediaset che dopo la cacciata si prende la sua rivincita, tornando finalmente sul piccolo schermo, seppur non nelle sue solite vesti di conduttrice: Barbara D’Urso alla fine ha accettato la proposta della collega, decidendo di partecipare alla prossima edizione dello show.

Per il resto, c’è solo da attendere. Sicuramente faranno capolino altre “quote maschili”, intanto è stata confermata la giuria composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. Confermati anche i maestri di danza, a cui quest’anno si aggiunge come unica new entry il dominicano Chiquito.