IPA Andrea Delogu sarà nel cast di Ballando con le Stelle 2025

Ballando con le Stelle 2025 inizia a prendere forma. Dopo tante voci, ecco arrivare le prime conferme. La seconda concorrente ufficiale dell’amatissimo programma condotto da Milly Carlucci è Andrea Delogu.

Andrea Delogu a Ballando 2025

In queste ore l’account Instagram di Ballando con le Stelle e di Andrea Delogu è stato preso d’assalto. È stato infatti pubblicato un video in collaborazione, che conferma la partecipazione della celebre conduttrice.

La clip è un breve lancio pubblicitario, che vede Delogu ricevere una telefonata da parte di Milly Carlucci in persona. Viene così annunciata la sua partecipazione. Fin da subito si registra una grande eccitazione tra gli utenti, così come tra alcuni amici Vip.

C’è da aspettarsi una grande edizione da parte della presentatrice, considerando come abbia mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo proprio come ballerina. Il suo debutto, infatti, la vedeva come membro del corpo di ballo dello storico programma Mediaset Mai Dire, condotto dalla Gialappa’s Band e Mago Forest. Ecco, se non lo sapevate, Andrea Delogu era una “letteronza”.

Ballando con le Stelle 2025, nomi confermati

Per il momento le conferme sono appena due. Prima di Andrea Delogu è stata annunciata la partecipazione alla trasmissione. Si tratta della Signora Coriandoli, proprio il personaggio impersonato dall’attore Maurizio Ferrini. Una mossa decisamente interessante dal punto di vista narrativo.

E gli altri nomi? C’è una strategia ben precisa messa in atto da Milly Carlucci. La produzione era stanca di vedere apparire i nomi esatti in anticipo (anche ampio) rispetto a quanto programmato. E quindi?

Giuseppe Candela ha svelato la procedura. Di fatto sarà proprio Milly Carlucci, con i suoi, a far girare un bel po’ di nomi. Un totale di 20 Vip. Di questi però ben dieci saranno falsi, 5 incontrati realmente e 5 effettivamente parte del cast con accordo concluso.

Una fonte già pronta dalla quale attingere, così da non spingere a scavare più a fondo e indagare. Per quanto riguarda la giuria, sappiamo che sono stati più che confermati tutti e 5 i membri. C’erano ovviamente dei dubbi su Guillermo Mariotto, dopo un’annata problematica. Ci sarà però anche lui. Milly Carlucci ha parlato di famiglia, dove tutti si aiutano a vicenda. E dunque spazio a:

Guillermo Mariotto;

Selvaggia Lucarelli;

Carolyn Smith;

Fabio Canino;

Ivan Zazzaroni.

Nessun dubbio anche per quanto concerne il trio che affiancherà la giuria. Parliamo di Rossella Erra e dei due professionisti (ex della trasmissione) Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale. Per quanto riguarda il corpo di ballo attivo, pronto ad affiancare i vari concorrenti, ecco chi sarà in studio e in sala prove: