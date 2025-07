Francesca Pascale non sarà a Ballando con le stelle, i motivi del “no” a Milly Carlucci

Ansa Francesca Pascale

Quando il nome di Francesca Pascale ha iniziato a circolare tra le indiscrezioni legate a Ballando con le stelle, l’effetto è stato immediato e ha generato grande curiosità intorno a quest’ipotesi. Milly Carlucci la voleva, e non da oggi. Ma a spegnere ogni voce è arrivata lei stessa che ha smentito tutto lasciando poco spazio a interpretazioni. La proposta c’è stata e più volte, almeno dal 2022. Ma il no è stato deciso. E, come spesso accade quando si tratta di Francesca Pascale, non è un rifiuto dettato da capriccio, ma da una precisa visione del proprio ruolo pubblico.

Il motivo del no a Ballando con le stelle

Francesca Pascale è una donna che ha scelto di restare fedele a sé stessa, anche quando le luci della ribalta potevano essere invitanti. Nell’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, non si è limitata a declinare un invito ma ha spiegato cosa significa, per lei, stare davanti a una telecamera. E non è solo un palco in cui esibirsi, ma uno strumento per comunicare idee, valori, impegno. La televisione, dice, “non è per me un obiettivo“, ma solo “un mezzo per poter comunicare qualcosa”.

Dalla sua esperienza personale, segnata anche da un passato di riflettori per via della lunga relazione con Silvio Berlusconi, Pascale ha scelto una nuova strada. Oggi è un’attivista attenta, una voce che cerca di dare rappresentanza a chi non ne ha, soprattutto sui temi dei diritti civili, dell’inclusione e dell’identità. In questi anni è passata anche per un’unione civile, con Paola Turci, che purtroppo è naufragata dopo pochi anni. Di questo legame ha sempre parlato poco, benché si siano volute molto bene e per diverso tempo, e preferisce guardare avanti piuttosto che restare ingabbiata nel dolore provato per un rapporto che non ha funzionato come avrebbe dovuto.

L’ipotesi sfumata

Il retroscena raccontato dal settimanale Chi, nella rubrica C’è Chi dice… firmata da Giuseppe Candela, aveva approfondito i dettagli del lungo corteggiamento di Milly Carlucci. La conduttrice avrebbe provato a coinvolgere Francesca Pascale fin dal 2022, rinnovando l’invito anche per la prossima edizione dello show. Un interesse comprensibile, dato che la sua figura, con il suo percorso così particolare, avrebbe aggiunto qualcosa di inedito al cast del programma. Ma Milly dovrà fare a meno di lei.

“Non farò televisione perché non è per me un obiettivo ma al massimo è un mezzo per poter comunicare qualcosa. Il fatto che io possa avere questa possibilità, per una questione di fortuna o per cosa rappresento, di poter comunicare per chi magari non si sente rappresentato oggi rispetto ad alcuni temi per me è molto importante. È un privilegio. E cerco di farlo nel migliore dei modi”, ha spiegato nel corso dell’intervista, motivando così le vere ragioni del suo rifiuto.

A parlare di mera ipotesi, di fatto difficilmente concretizzabile, era stato anche il giornalista Gabriele Parpiglia che aveva indicato come impossibile la presenza di Francesca Pascale sulla pista di Ballando con le stelle. E, con la smentita della diretta interessata, questa visione prende corpo come una vera conferma.