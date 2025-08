“Barbara D’Urso nel cast di Ballando con le Stelle 2025”: l’affondo di Milly Carlucci

Dopo due anni di stop, Barbara D’Urso potrebbe tornare in Rai e si rimette in gioco a Ballando con le Stelle: Milly Carlucci l’ha voluta fortemente in pista

IPA Barbara D'Urso potrebbe far parte del cast di Ballando 2025

Barbara D’Urso sta per tornare in televisione dalla porta principale: secondo le ultime indiscrezioni, la celebre conduttrice sarà concorrente della prossima edizione di Ballando con le Stelle. La notizia, non ancora confermata ufficialmente sui canali Rai, arriva dal sito Dagospia.

Dopo settimane di trattative e voci di corridoio, Milly Carlucci avrebbe messo a segno il suo colpo grosso, convincendo “Carmelita” a scendere in pista nel suo dancing show del sabato sera. Un vero colpaccio televisivo, dato che la D’Urso era un volto di punta Mediaset e mancava dagli schermi da due anni.

Barbara D’Urso torna in Rai: a Ballando con le Stelle da concorrente

L’ultima apparizione fissa di Barbara D’Urso risale all’estate 2023, quando ha lasciato la conduzione di Pomeriggio Cinque su Canale 5. Da allora la presentatrice napoletana è stata lontana dal piccolo schermo (fatta eccezione per qualche ospitata) e in molti attendevano un suo ritorno in grande stile.

Lei stessa aveva rivelato al Corriere della Sera di essere al lavoro su un nuovo progetto per Rai1, un programma di “emotainment” in prima serata, smentendo le voci su Carràmba. Quel progetto non si è (per ora) concretizzato: si è parlato di ostacoli “politici” e veti dall’alto che avrebbero bloccato un suo show da conduttrice.

In compenso, la partecipazione come concorrente a Ballando con le Stelle rappresenta per Barbara un ritorno in Rai graduale ma importante: a quasi vent’anni dalla sua ultima esperienza sulla tv di Stato, la D’Urso è pronta a rimettersi in gioco in prima serata, seppure nelle vesti inedite di ballerina in gara.

Il ritorno in Rai dopo l’addio a Mediaset

Non è un mistero che Milly Carlucci corteggiasse Barbara D’Urso da tempo per averla nel cast di Ballando. Già nell’autunno 2024 la conduttrice era riuscita a portarla in pista come “ballerina per una notte”, riscuotendo enorme successo di pubblico.

Sull’onda di quella performance, le voci di un coinvolgimento stabile di Barbara d’Urso nell’edizione successiva hanno iniziato a circolare sempre più insistentemente. Le trattative, però, non sono state semplici: inizialmente si sarebbe parlato di veti politici presunti, poi addirittura di un cachet altissimo richiesto dalla D’Urso per accettare l’impegno.

A metà luglio sembrava che l’accordo fosse sfumato, con rumor che la davano “tagliata fuori” dal cast. Ma Milly Carlucci non ha mollato la presa e ha riaperto i negoziati, riuscendo infine a spuntarla.

Dagospia assicura infatti che Barbara D’Urso ha detto sì e che l’annuncio ufficiale arriverà nelle prossime settimane. Insomma, salvo sorprese, Ballando con le Stelle 2025 potrà vantare in gara uno dei volti più discussi e popolari della TV italiana.

Dietro le quinte dell’accordo con Milly Carlucci

Curiosamente, l’approdo di Barbara D’Urso a Ballando segna anche la pace definitiva tra due “signore” della tv che in passato si sono ritrovate su fronti opposti.

Basti pensare che nel 2011 la D’Urso condusse su Mediaset Baila! (un talent di ballo concorrente) al punto che Milly Carlucci decise di tutelarsi legalmente accusando Baila! di copiare il format del suo programma. Oggi quello scontro è acqua passata: per il ventennale di Ballando con le Stelle, Milly e Barbara si ritroveranno finalmente complici sullo stesso palco.