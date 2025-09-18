Ballando con le Stelle accoglie Barbara D’Urso: Milly Carlucci chiarisce le voci sul cachet e ricorda che le vecchie tensioni ora sono acqua passata

La nuova edizione di Ballando con le Stelle non è ancora iniziata, ma Barbara D’Urso è al centro di un vortice di gossip. Sin dal momento in cui Milly Carlucci ha annunciato di volerla nel cast, infatti, se ne sono sentite di tutti i colori: alcune indiscrezioni si sono rivelate vere (come il suo desiderio di ballare con il fuoriclasse Pasquale La Rocca, che sarà davvero il suo maestro), altre decisamente fantasiose.

Tra queste ultime, la più chiacchierata riguarda un presunto cachet da capogiro (si è parlato di cifre mirabolanti tra i 50 e i 70 mila euro a puntata) che la D’Urso avrebbe richiesto per scendere in pista. Non solo: c’è persino chi ha ipotizzato che Milly Carlucci, pur di avere “Barbarella” nel suo show, abbia aperto di persona il portafogli e pagato di tasca propria tale somma astronomica.

Milly Carlucci smentisce il cachet di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle

Milly Carlucci è intervenuta per mettere a tacere la leggenda metropolitana del “cachet d’oro”. In un’intervista a La Stampa, la padrona di casa di Ballando con le Stelle ha smentito seccamente sia i presunti ingaggi stellari, sia le fantasie sul suo contributo personale.

Lo scorso mese, si era ipotizzato un cachet mirabolante da 50-70 mila euro a puntata, ma la Carlucci ha tagliato corto:

Smentisco categoricamente. In Rai abbiamo un sistema calmierato: c’è un tetto ai cachet, ragion per cui persino a Sanremo non si vedono star hollywoodiane. Figurarsi se Ballando potrebbe fare eccezione. Tra l’altro il nostro budget è sempre lo stesso: non un euro di più.

Insomma, niente assegni fuori misura per accontentare Barbara D’Urso, e, a quanto pare, nessuno ha dovuto sacrificare il proprio portafoglio pur di averla in pista.

Come funziona il sistema dei cachet alla Rai

Il clamore intorno al presunto compenso di Barbara D’Urso ha acceso i riflettori sul meccanismo dei cachet Rai. Milly Carlucci ha spiegato che il budget della rete è sempre lo stesso e non prevede eccezioni: anche quando si parla di nomi di spicco, le cifre rimangono all’interno di un tetto stabilito.

Un sistema pensato proprio per evitare ingaggi “fuori controllo” e mantenere una certa equità tra i concorrenti.

Barbara D’Urso e Milly Carlucci, la vecchia lite su Baila è acqua passata

L’arrivo di Barbara D’Urso nel sabato sera di Rai1 ha fatto riaffiorare vecchi ricordi della diatriba legale del 2011 che la oppose proprio a Milly Carlucci.

All’epoca volarono stracci: Milly Carlucci fece addirittura un esposto accusando Baila (lo show di Canale 5 condotto dalla D’Urso) di essere un plagio del suo Ballando con le Stelle.

Dal canto suo Barbara D’Urso non la prese bene e reagì per vie legali, denunciando Milly per diffamazione dopo che quest’ultima aveva paragonato Baila “alle borse false e alle patacche di orologi”. Il procedimento finì in nulla di fatto, ma per un po’ tra le due conduttrici è calato il gelo.

Cosa ha detto Milly Carlucci sul rapporto con Barbara D’Urso

Oggi, però, quelle vecchie ruggini sono acqua passata. A giudicare dalle parole di Milly Carlucci, non c’è più traccia di rancore: “È stata un’azione legale tra due aziende che sui programmi fanno business e difendono il proprio investimento. I rapporti tra i singoli artisti sono un’altra cosa”.

La conduttrice di Rai1 ha anzi ribadito tutta la sua stima personale per Barbara D’Urso, chiarendo che ora sono due donne che “si prendono per mano” e si aiutano a vicenda. Pace fatta e avanti tutta, faremmo finta di crederci.