Barbara D’Urso a Ballando 2025 potrebbe raggiungere un presunto cachet tra 50 e 70mila euro a puntata, e sfida su Mediaset Tú sí que Vales

IPA Barbara D'Urso, il presunto cachet per partecipare a Ballando

Ormai non si parla d’altro, Barbara d’Urso torna protagonista in tv e lo fa col botto: la conduttrice è ufficialmente nel cast di Ballando con le Stelle 2025. Sembra che Milly Carlucci l’abbia voluta fortemente in pista per risollevare gli ascolti di Rai1, e per convincerla si mormora di un ingaggio compreso fra 50.000 e 70.000 euro a puntata.

Una cifra astronomica, che se confermata farebbe di Barbara una delle concorrenti più pagate di sempre nello show. L’ex regina dei salotti Mediaset è dunque pronta a rimettersi in gioco sulla pista da ballo del sabato sera di Rai1, dopo settimane di trattative e voci di corridoio finalmente sfociate nell’annuncio ufficiale di queste ore.

Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle 2025: cachet tra 50 e 70mila euro a puntata

Stando a quanto riportato da la Repubblica, per assicurarsi la presenza di Barbara d’Urso la Rai avrebbe messo sul piatto un compenso fuori dal comune.

Le voci, tutt’altro che confermate e da prendere con le pinze, parlano di un cachet compreso tra i 50 e i 70mila euro a puntata. Un ingaggio da capogiro che la renderebbe di fatto la concorrente più pagata nella storia di Ballando con le Stelle, qualora la notizia trovasse conferma.

Le trattative segrete per portare Barbara d’Urso nel cast di Ballando

Al di là dei rumor sul cachet, il perché dell’operazione D’Urso a Ballando è presto detto: semplici esigenze di share televisivo. Il portale Affari Italiani rivela che il nome di Barbara è stato “sbloccato in extremis per motivi strategici”, dato che il cast faticava a chiudersi e serviva un nome forte per catalizzare l’attenzione del pubblico.

Nessuno intrigo politico o dispetti tra reti, Rai1 aveva bisogno di un volto di richiamo per assicurarsi quei punti di ascolto in più nelle serate del sabato. Barbara D’Urso, è il personaggio perfetto perché non c’è più in tv da anni, è parsa la scelta ideale per far parlare di sé e tenere banco sui social e nei talk televisivi.

Ballando con le Stelle andrà in onda in autunno affrontando, come di consueto, lo show campione di ascolti di Canale 5 Tú sí que vales (il regno di Maria De Filippi). Ironia della sorte, la Queen Mary della tv commerciale si ritroverà a sfidare indirettamente Barbarella su Rai1: uno scontro a colpi di share che già pregusta titoli e dibattiti nei prossimi mesi.

Il cast ufficiale di Ballando 2025: tutti i nomi confermati finora

Con l’arrivo di Barbara d’Urso, il cast di Ballando con le Stelle 2025, edizione del ventennale, si fa sempre più interessante. Al momento la conduttrice è la sesta concorrente ufficiale confermata, dopo Signora Coriandoli (alias Maurizio Ferrini), la presentatrice Andrea Delogu, il cantante provocatore Rosa Chemical, la leggenda della musica italiana Marcella Bella e la giornalista TV Francesca Fialdini.

Mancano ancora diversi nomi all’appello e la curiosità resta alta: chi altro scenderà in pista in questa edizione già così chiacchierata?