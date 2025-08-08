Dopo tante indiscrezioni, è ufficiale: Barbara D'Urso entra come concorrente a "Ballando con le Stelle 2025"

IPA Milly Carlucci e Barbara D'Urso a "Ballando con le Stelle 2025"

A poche settimane dall’inizio della nuova edizione di Ballando con le Stelle, cresce la curiosità sui nuovi concorrenti ufficiali del programma condotto da Milly Carlucci. Tra i nomi più ambiti e chiacchierati, sicuramente quelli di Barbara D’Urso, che ormai da tempo vorticava attorno alla possibile presenza come concorrente.

Ora, la speranza di molti è diventata realtà: Milly Carlucci ha confermato. Barbara D’Urso è pronta a salire in pista per sfidare se stessa e gli altri concorrenti.

“Ballando con le Stelle 2025”, Barbara D’Urso concorrente ufficiale

Dopo mesi di indiscrezioni e grandi ragionamenti rispetto a un suo ritorno in tv, è arrivato il momento di gioire e prepararci a vederla tornare sul palco. Barbara D’Urso apre le porte a una nuova esperienza targata Rai.

A volerla fortemente, proprio come raccontato nelle ultime settimane, è stato Ballando con le Stelle, l’intramontabile programma di Milly Carlucci che porta grandi volti della tv a misurarsi con la danza accanto a bravissimi ballerini e una giuria tutt’altro che clemente.

Ma si sa: Barbara sa come farsi amare. E, dopo un lungo corteggiamento, Milly ha finalmente potuto annunciare ufficialmente la sua presenza da concorrente.

Nel video pubblicato sui social, Milly parla con l’ex conduttrice Mediaset spiegandole quanto emozionante e impegnativo sarà il suo percorso come concorrente: allenamento tutti i giorni, ma anche tanto divertimento.

Una “grande avventura”, che è riuscita a convincere Barbara a tornare dopo la sua apparizione come ballerina per una notte nel 2024.

Il grande ritorno in tv di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso si aggiunge ufficialmente al cast di Ballando con le Stelle 2025: un ritorno clamoroso, che la vedrà in gara insieme a Maurizio Ferrini, Andrea Delogu e Marcella Bella. Ma non solo, quest’anno, in pista, ci sono anche Rosa Chemical e Francesca Fialdini.

La sua presenza, chiacchierata da mesi, segna una svolta. Da tempo Milly prova a portarla nel programma, ma i rapporti tesi con il mondo della tv sembravano rendere l’impresa impossibile.

Tra veti e presunti cachet da capogiro, a luglio tutto sembrava sfumato. Ma Milly, da sempre legatissima al suo format e capace di fiutare il potenziale di un grande colpo di scena, non ha mollato.

Notizia in aggiornamento