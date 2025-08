Ballando con le Stelle 2025, il cast completo

IPA Milly Carlucci conduce Ballando con le Stelle con Paolo Belli dal 2005

Ho voglia di ballare con te… Torna puntuale come ogni anno Ballando con le Stelle. Nel 2025 ricorre però un anniversario importante: i primi venti anni del dancing show portato al successo da Milly Carlucci, con la collaborazione di Paolo Belli e la sua band.

La conduttrice Rai è il cuore pulsante di questo programma visto che non si limita solo a condurlo ma lo cura in ogni sua fase, anche la più piccola. Attenta ad ogni dettaglio, ogni sfumatura. Compreso il cast, ancora una volta scoppiettante e unico.

Chi sono i concorrenti di Ballando con le Stelle 2025

Al momento, i nomi confermati attraverso i canali social ufficiali di Ballando con le stelle 2025 sono solo tre: Maurizio Ferrini, Andrea Delogu e Rosa Chemical.

Il primo, comico e attore 72enne, ha dato l’annuncio nei panni della celebre Signora Coriandoli curiosa di conoscere il ballerino che l’affiancherà in questa esperienza televisiva. La conduttrice, invece, è stata “sorpresa” dalla telefonata di Giulia Vecchio, nei panni di Milly Carlucci, che le ha consigliato di iniziare ad allenarsi per quest’avventura.

Nel filmato del rapper, invece, il cantante finge di dormire prima di rivelare la grande verità: “Pensavate che stessi dormendo eh? No no, chi dorme non piglia pesci e soprattutto non va a Ballando con le stelle. E invece ci sarò… ci vediamo lì”.

Chi sono i maestri di Ballando con le Stelle 2025

Tra i maestri di ballo di Ballando con le Stelle 2025 tanti volti che abbiamo imparato a conoscere e apprezzare nel corso degli ultimi anni. A partire da Alessandra Tripoli e Veera Kinnunen, passando per Anastasia Kuzmina a Carlo Aloia.

Confermati Luca Favilla, Sophia, Berto, Nikita Perotti. Ci saranno anche Giovanni Pernice, che nel dancing show si è innamorato un anno fa di Bianca Guaccero, Giada Lini e Pasquale La Rocca. E poi Rebecca Gabrielli ed Enrica Martinelli.

La new entry è il dominicano Chiquito, vero nome Yovanny De Jesus Moreta, che lo scorso maggio ha vinto la finale di Sognando Ballando con le stelle.

IPA

Confermata la giuria e i tribuni del popolo a Ballando con le Stelle 2025

Confermata in blocco tutta la giuria di Ballando con le Stelle. Torneranno a dare voti e giudizi: Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

“Ci sarà Mariotto 2, la vendetta”, sghignazza lo stilista in un video diffuso dai social del programma, a conferma della sua presenza al tavolo dei giudici della prossima edizione. Mariotto è presente dalla prima edizione dello show.

IPA

“Abbiamo dimostrato che il ballo vince”, afferma Carolyn Smith, mentre – sempre nel filmato – Paolo Belli si prepara a una biciclettata, con casco e scarpini d’ordinanza, canticchiando la celebre “ho voglia di ballare con te…”.

“È come le vacanze, quando d’estate uno torna nello stesso albergo, nello stesso bagno… Perché vuole rincontrare le stesse persone”. dice Fabio Canino, mentre Ivan Zazzaroni annuncia: “A settembre divento maturo: diciotto anni di Ballando con le stelle. Quindi ho il diritto di votare, e voterò diversamente”.

Il programma, aggiunge Selvaggia Lucarelli, “è una specie di Benjamin Button della televisione: ogni anno è sempre più contemporaneo, più giovane, più fresco. E Milly con lui”.

IPA

La squadra dei giudici è così confermata, e ad essa si aggiunge un’altra conferma, quella che riguarda i Tribuni del popolo: Rossella Erra e i due ex ballerini professionisti Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale.

In aggiornamento