Ballando con le Stelle 2025, Fabio Fognini concorrente ufficiale: “Spero di azzeccare qualche passo”

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Milly Carlucci è pronta a dare il via alla nuova stagione di Ballando con le Stelle. Il programma che ormai da anni ci tiene compagnia tra passi di danza, colpi di scena e giudici severi ma amatissimi, torna su Rai 1 con un cast di concorrenti che promette di regalare sorprese e momenti indimenticabili.

Nelle ultime settimane la conduttrice si è divertita ad annunciarli uno per uno e, ora, arriva un altro nome ufficiale: Fabio Fognini. L’ex tennista si mette in gioco e si prepara a entrare in pista lasciando la racchetta e, forse, scoprendo un nuovo talento nascosto.

“Ballando con le Stelle”, Fabio Fognini concorrente ufficiale

Se nelle ultime settimane Milly Carlucci ha acceso la frenesia per il suo Ballando con le Stelle 2025 annunciando nomi come Barbara D’Urso e Nancy Brilli, le sorprese sembrano non essere ancora finite.

Il cast del programma è pronto ad accogliere un nuovo concorrente che, questa volta, arriva direttamente dai campi di terra rossa battuta: Fabio Fognini. Il tennista, protagonista per anni ai tornei di tutto il mondo, ha annunciato ufficialmente la sua partecipazione a Ballando attraverso un simpatico video che lo ritrae proprio in campo.

“Lo so, mi vedete ancora vestito da tennis perché come ben sapete è la mia vita. Però quest’anno ho deciso di scendere in pista. Sarò presente a Ballando con le Stelle. Vi prometto che ci metterò tanta passione e allegria e spero di azzeccare qualche passo“.

L’ex tennista, che ha annunciato il suo ritiro dai campi a luglio 2025, è pronto per mettersi in gioco con una nuova sfida: portare lo stesso livello di passione anche sulla pista da ballo di Rai1.

Un’impresa che potrebbe sembrare semplice per uno sportivo come lui, ma che potrebbe metterlo a dura prova considerando la differenza di allenamento e i concorrenti con cui dovrà battersi. Del resto, il percorso a Ballando è spesso più difficile di quanto sembri: non basta essere atleti, serve capacità di interpretazione, ritmo, espressività e un forte spirito di squadra con il proprio maestro di ballo.

“Ballando con le Stelle 2025”, il cast di questa edizione

Il nome di Fabio Fognini va quindi ad aggiungersi a una lista di concorrenti già molto varia e accattivante. Insieme a lui, infatti, scendono in pista Maurizio Ferrini, Francesca Fialdini, Andrea Delogu, Marcella Bella, Barbara D’Urso, Nancy Brilli, Martina Colombari e Rosa Chemical.

Al momento, quindi, sono 9 i nomi confermati per questa nuova edizione del programma. Le indiscrezioni sono state molte, ma rimane ancora da scoprire se Milly ha in serbo per gli spettatori altre sorprese.

Nel frattempo, la giuria è confermata: tornano Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni.

Sono confermati anche i Tribuni del popolo composti da Sara Di Vaira, Rossella Erra e il ballerino Simone Di Pasquale. Manca poco al via della nuova edizione: la prima puntata è programmata per sabato 27 settembre sempre su Rai. Ma Milly, che negli anni ha sempre dimostrato di saper stupire, ha ancora qualche settimana per regalarci ancora qualche emozione e, forse, ingrandire il cast.