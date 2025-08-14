L’attrice Nancy Brilli svela su Instagram la sua partecipazione a Ballando, pronta a mettersi in gioco e a danzare accanto a colleghi e a Milly Carlucci

Finalmente il sogno diventa realtà: Nancy Brilli sarà una delle nuove concorrenti di Ballando con le Stelle 2025. L’amatissima attrice romana lo ha annunciato con un video messaggio su Instagram, per la gioia dei fan e di Milly Carlucci, che da tempo la corteggiava per averla nel programma.

Il dance show di Rai1 tornerà in onda il prossimo 27 settembre con la sua 20ª edizione e vedrà dunque Nancy Brilli scendere finalmente in pista tra i Vip in gara.

Nancy Brilli concorrente di Ballando con le Stelle 2025: l’annuncio

La notizia si vociferava già da inizio mese grazie alla soffiata di Davide Maggio. Nancy Brilli ha annunciato la novità con un video pubblicato su Instagram, confermando la sua partecipazione a Ballando con le Stelle 2025. Nel filmato l’attrice appare raggiante e dice:

Eccoci qui: finalmente dopo tanto tempo farò Ballando con le Stelle! Mi diverte moltissimo, sono molto contenta di questa nuova avventura: lavorare con Milly, conoscere i miei nuovi colleghi ballerini e perché no, iniziare anche una gara, soprattutto con me stessa, perché bisogna vedere che riesco a combinare. Ma sono capa tosta e secondo me qualcosa imparo, imparo a ballare, fantastico!

Dalle sue parole traspare un entusiasmo contagioso: Nancy non vede l’ora di mettersi alla prova sulla pista da ballo, vivendo l’esperienza come una sfida personale.

Il lungo corteggiamento di Milly Carlucci a Nancy Brilli

Barbara D’Urso a parte, non è un segreto che Milly Carlucci desiderasse Nancy Brilli tra i concorrenti di Ballando da molto tempo. La produzione del programma la corteggiava da anni, e il sospirato “sì” dell’attrice romana è arrivato solo adesso.

Già nella scorsa edizione si era vociferato di una sua partecipazione, ma alla fine Nancy aveva preferito dedicarsi a impegni televisivi più “leggeri“: ha infatti curato una rubrica settimanale nel talk show BellaMa’ di Pierluigi Diaco, evitando così di lanciarsi nell’avventura lunga e fisicamente impegnativa di Ballando con le Stelle.

Stavolta però Milly Carlucci ha centrato l’obiettivo: Brilli ha accettato la sfida, forse anche grazie a una nuova predisposizione personale e alla voglia di uscire dalla propria comfort zone.

La sfida personale di Nancy Brilli nella nuova edizione di Ballando

A 61 anni Nancy Brilli dimostra di avere ancora voglia di mettersi in gioco. Per lei, infatti, Ballando con le Stelle 2025 rappresenta soprattutto una sfida personale e un’esperienza tutta nuova. “In gara soprattutto con me stessa”, ha sottolineato l’attrice nel suo messaggio, lasciando intendere che affronterà il programma con determinazione, sfidando sè stessa ma anche gli altri.

Ballando con le Stelle 2025: tutti i concorrenti confermati finora

Quella del 2025 si preannuncia un’edizione ricca di stelle vere per il programma di Milly Carlucci. Oltre a Nancy Brilli, figurano tra i concorrenti la Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), Rosa Chemical, Francesca Fialdini, Martina Colombari, Andrea Delogu e l’immensa Barbara D’Urso. Un cast così variegato promette spettacolo e il pubblico è già in fermento.