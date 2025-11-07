Ballando con le Stelle, le prime parole di Carlo Aloia dopo l’infortunio: come sta

IPA Nancy Brilli e Carlo Aloia

Gli infortuni a Ballando con le Stelle sono praticamente la norma: ritmi serrati, prove continue, esibizioni da preparare in vista della puntata in diretta. A infortunarsi per la prima volta nella sua carriera è stato anche il ballerino Carlo Aloia, maestro di Nancy Brilli. A darne notizia è stata Milly Carlucci: Aloia ha anche condiviso le prime parole sui social, aggiungendo che aggiornerà i fan nei prossimi giorni sulle sue condizioni di salute.

Infortunio a Ballando con le Stelle, le parole di Carlo Aloia

Nel corso dell’edizione del 2025 di Ballando con le Stelle, la ventesima, si è già infortunata Francesca Fialdini, la favorita alla vittoria. Ora, anche Carlo Aloia si è fatto male durante le prove: è stato anche portato in ospedale, al Gemelli di Roma, per chiarire le sue condizioni, ed è stato sottoposto a una risonanza magnetica. Solo i medici potranno stabilire il suo ritorno in pista a Ballando: è infatti il maestro di Nancy Brilli. Proprio sabato 8 novembre, in apertura di puntata, avremmo dovuto assistere allo spareggio tre le coppie Brilli-Aloia e quella composta dalla Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini) con Simone De Pasquale.

Sul suo profilo Instagram, Aloia ha commentato quando accaduto: “Come tutti voi avete appreso, purtroppo oggi ho subito il mio primo infortunio in carriera. Sono davvero dispiaciuto perché io e Nancy Brilli abbiamo preparato davvero una puntata spaziale. Vi darò più notizie nei prossimi giorni sulla mia condizione. Voglio ringraziare tutti quanti voi che con un messaggio di solidarietà mi siete vicino. Grazie davvero del vostro amore e supporto. In questi momenti così delicati sapere di avere supporto da tutti voi fa davvero la differenza”.

Cosa succede ora

A comunicare l’infortunio di Carlo Aloia è stata Milly Carlucci a La Vita in Diretta. “Oggi abbiamo avuto pure un altro infortunio, quello di Carlo Aloia, che è caduto durante gli allenamenti. Adesso è all’Ospedale Gemelli, è qualcosa che riguarda il polpaccio o i tendini, sta facendo la risonanza magnetica. Se tutto verrà recuperato, la puntata si aprirà con lo spareggio tra Nancy Brilli e la Signora Coriandoli (…) Abbiamo Francesca Fialdini infortunata, la settimana scorsa ha potuto fare molto poco. Si sta curando con terapie ma non sono cose che si risolvono da un giorno all’altro, vedremo sabato cosa potremo fare con lei”.

La situazione tra Carlo Aloia e Francesca Fialdini è ben diversa. Carlo Aloia, qualora non potesse tornare in pista, verrebbe sostituito da un altro ballerino, invece Francesca Fialdini rischierebbe l’eliminazione. Essendo tra le favorite alla vittoria, sarebbe davvero un peccato. Stando a quanto rivelato da Giovanni Pernice (il maestro della Fialdini), la conduttrice sarà comunque a Ballando sabato 8 novembre: “Eviterà di saltare e non metterà tutto il peso solo sul tallone, ma la nostra idea è che ‘lo show must go on”. Per Aloia, invece, si attendono ulteriori informazioni sulle sue condizioni: Ballando è ormai entrato nel vivo della competizione. Tra le favorite non solo la Fialdini, ma anche Barbara D’Urso, che scende in pista con Pasquale La Rocca, al centro del chiacchiericcio in rosa per un possibile “flirt”.

