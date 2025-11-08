Anticipazioni Ballando con le Stelle dell’8 novembre: incognita su Delogu e Fialdini

La pista di Ballando con le Stelle è sempre più infuocata: incognita sul ritorno di Andrea Delogu, l'infortunio della favorita Francesca Fialdini e la new entry Filippo Zara

IPA Le anticipazioni di Ballando con le Stelle

La pista da ballo di Rai 1 si prepara ad accogliere la settima puntata di Ballando con le Stelle, ma l’atmosfera all’Auditorium del Foro Italico è più tesa che mai. Quest’anno a Milly Carlucci tocca quella che possiamo definire a mani basse l’edizione più difficile di sempre: infortuni e dolorose perdite stanno mettendo a dura prova concorrenti e Maestri di danza. Ma cosa ci aspetta questa sera?

Incognita su Andrea Delogu e Francesca Fialdini

Il momento più intimo e difficile della scorsa settimana è stato il saluto ad Andrea Delogu. Colpita dal lutto per la tragica e prematura scomparsa del fratello Evan, a soli 18 anni, ha lasciato un vuoto palpabile nel dancing show di Milly Carlucci. Per la conduttrice la pista da ballo di Rai 1 è sempre aperta, ma resta incerto il suo rientro in gara.

Incognita anche su Francesca Fialdini che, come da regolamento, per non perdere la possibilità di continuare la gara al fianco del Maestro Giovanni Pernice, nella scorsa puntata si è presentata in pista, ma senza danzare. Proprio lei, una delle favorite alla vittoria di questa edizione, ha subito un brutto infortunio che non le ha permesso di esibirsi come i colleghi.

Nancy Brilli e la Signora Coriandoli a rischio eliminazione

La puntata dell’8 novembre si apre con lo spareggio tra Nancy Brilli in coppia con Carlo Aloia e la Signora Coriandoli (alias Maurizio Ferrini) in coppia con Simone De Pasquale. Nulla di strano, se non fosse per il brutto infortunio che ha costretto il Maestro Aloia ad abbandonare – ameno momentaneamente – la competizione.

“Come tutti voi avete appreso, purtroppo oggi ho subito il mio primo infortunio in carriera – queste le parole del Maestro, dopo il disastro -. Sono davvero dispiaciuto perché io e Nancy Brilli abbiamo preparato davvero una puntata spaziale. Vi darò più notizie nei prossimi giorni sulla mia condizione. Voglio ringraziare tutti quanti voi che con un messaggio di solidarietà mi siete vicino. Grazie davvero del vostro amore e supporto. In questi momenti così delicati sapere di avere supporto da tutti voi fa davvero la differenza”.

Un altro cavaliere è arrivato, però, in soccorso dell’attrice: si tratta di Filippo Zara, già volto noto di Ballando con le Stelle, alla sua prima prova da professionista del sabato sera. La Brilli, dunque, non dovrà abbandonare la gara e avrà la possibilità di vincere lo scontro, proseguendo nel suo percorso.

Monica Guerritore è Ballerina per una Notte

La Ballerina per una Notte della settima puntata di Ballando con le Stelle è uno dei volti più amati del cinema italiano: l’attrice e regista Monica Guerritore. In coppia con il Maestro Luca Urso, la Guerritore si prepara a rendere omaggio alla grande Anna Magnani, con un’esibizione toccante che certamente farà breccia nel cuore del pubblico.

Una scelta tutt’altro che casuale, da parte della produzione. L’attrice è protagonista di Anna, pellicola in cui interpreta proprio la Magnani, uscito nelle sale italiane il 6 novembre.

L’esibizione dell’attrice non è solo un intermezzo di spettacolo. Come sempre il punteggio ottenuto dal Ballerino per una Notte determina l’ammontare del Tesoretto della settimana, un bel gruzzolo di punti che viene assegnato da Rossella Erra, portavoce dei Tribuni del Popolo (Sara Di Vaira e Matteo Addino) e da Alberto Matano. Insieme hanno il potere di ribaltare il giudizio tecnico, cambiando le posizioni in classifica.