Chi è Rossella Erra di Ballando con le Stelle

Ha conquistato il cuore dei telespettatori di Ballando con le Stelle: stiamo parlando di Rossella Erra, 46 anni, conosciuta anche come Signora Rossella, che con la sua simpatia fa parte di una giuria un po’ particolare del programma. Infatti non è un membro di quella ufficiale (composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni) ma dell’anti – giuria. Insieme a lei Antonio Razzi e Gianni Ippoliti.

La sua carriera nel mondo del piccolo schermo ha preso il via qualche anno fa grazie a Caterina Balivo e alla trasmissione Vieni da me, ma prima di approdare al mondo della televisione Rossella Erra era un dottore commercialista.

Nella trasmissione guidata dalla Balivo, Rossella ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo, dopo aver risposto ad un annuncio sul web per partecipare al programma, come lei stessa ha recentemente raccontato in un’intervista pubblicate su Grand Hotel.

Ed è stato proprio negli studi della trasmissione di Rai 1, dove era tra gli ospiti ricorrenti delle varie puntate con la carica di “Ambasciatrice del pubblico”, che ha conosciuto Milly Carlucci e per lei si sono aperte le porte dello show di Rai 1: Ballando con le Stelle. La trasmissione, nata dal format inglese Strictly Come Dancing, è molto seguita oltre ad essere un appuntamento ormai consolidato del palinsesto Rai, arrivando quest’anno alla quindicesima edizione.

Di Portici, comune della città metropolitana di Napoli, Rossella Erra è sposata da 18 anni con il marito Attilio, ufficiale dell’esercito. Pare che i due si siano conosciuti durante una vacanza in Sardegna nel 2000. Dal loro amore nel 2005 è nata una bambina.

La Signora Rossella è molto attiva sui social. Ha un profilo Instagram seguito da oltre 11mila fan in cui condivide spesso immagini che la vedono alle prese con la vita in televisione nei programmi a cui prende parte. E il pubblico la segue con sempre più affetto, segno che l’atteggiamento genuino e la simpatia sono riusciti ad arrivare al cuore delle persone. Il suo sorriso è contagioso e non manca mai di sfoggiarlo sui social. Così come i divertenti siparietti che pubblica su Tik Tok dove è seguita da quasi 53mila utenti.