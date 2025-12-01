Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca: la rivelazione di Rossella Erra

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca formano una delle coppie di concorrenti più discusse e amate di Ballando con le Stelle. La conduttrice e il ballerino infatti non hanno mai nascosto di avere una forte intesa e in tanti sperano che fra i due possa nascere una relazione.

Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca insieme: parla Rossella Erra

Ne è convinta Rossella Erra, personaggio chiave di Ballando con le Stelle, che ha raccontato più volte di aver notato un feeling eccezionale fra Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca. Intervistata dal settimanale Mio, ha rivelato dettagli inediti sul legame fra la conduttrice e il ballerino.

Secondo quanto svelato da Rossella Erra, dietro le quinte dello show di Milly Carlucci, Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca sarebbero molto uniti. Dopo un periodo difficile, segnato dall’addio alla tv, la conduttrice sarebbe riuscita a trovare nel ballerino un grande alleato, capace di cogliere (e accogliere) le sue fragilità.

“Pasquale è riuscito a sciogliere il suo terrore, a farla tornare a vivere emozioni – ha raccontato -. Adesso ride, scherza, parla con lei in napoletano. Camminano mano nella mano. C’è sintonia, c’è un profumo di sentimento molto forte. Il tempo ci darà la risposta”.

Le parole di Barbara D’Urso su Pasquale La Rocca

Ospiti di Domenica In di Mara Venier, Pasquale La Rocca e Barbara D’Urso hanno svelato ancora una volta, di fronte alle telecamere, una fortissima sintonia. I due concorrenti di Ballando con le Stelle si sono raccontati negli studi dello show domenicale, ma hanno evitato di rispondere alla domanda su una possibile storia d’amore.

“C’è imbarazzo tra di voi, qualcosa c’è sicuro. Non so quale sia la natura del vostro rapporto ma è evidente che tra di voi un amore c’è”, ha detto la stessa Mara Venier.

“Dal primo giorno c’è stata una grande complicità”, ha confessato Barbara D’Urso, mentre Pasquale ha svelato: “È la prima volta che mi capita una cosa così nel ballo. Barbara è meravigliosa”.

Qualche tempo fa proprio il ballerino aveva svelato di aver trovato nella presentatrice un’alleata e di aver creato con lei un legame davvero unico. Un rapporto speciale che non è mai sfuggito all’attenzione del pubblico e che in futuro potrebbe trasformarsi in qualcosa di più, come è accaduto già in passato per diversi concorrenti di Ballando con le Stelle.

“Quando ho saputo che sarei stato l’insegnante di Barbara d’Urso sono rimasto a bocca aperta – aveva confessato a Gente -. È un volto iconico nel nostro Paese, io sono cresciuto vedendo il suo sorriso in tv. Quando l’ho detto a casa i miei genitori, i nonni, sono impazziti: non vedono l’ora di conoscerla”.

“È napoletana come me: schietta, autentica, con una bella tempra – aveva poi aggiunto -. Mi ha detto che mi deve regalare un ‘corniciello’ rosso. Il feeling è scattato all’istante. Sono onorato. È una macchina. Determinata, puntuale, mi fa mille domande per capire e migliorare. Si sveglia presto, si allena tanto, alle prove non si lamenta… Si sta affidando e fidando di me”.

