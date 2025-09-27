Barbara D’Urso, quanto è alta: il segreto dei suoi tacchi

Barbara D'urso si è sempre distinta per il suo stile femminile e sofisticato: ma quanto è alta la conduttrice napoletana?

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Il suo stile di conduzione, irriverente e a tratti teatrale, può piacere o meno, ma non si può negare che Barbara D’Urso sia una professionista instancabile e sempre pronta a mettersi in gioco. Nonostante da qualche anno si sia allontanata dal piccolo schermo, la conduttrice partenopea continua ad essere seguitissima dai suoi aficionados, che non vendono l’ora di poterla ammirare sulla pista di Ballando con le stelle: gli occhi saranno tutti per i look di Barbara, pensati per valorizzare al meglio la sua figura. Ma qual è l’altezza della D’Urso? E quali sono i segreti dei suoi outfit?

Quanto è alta Barbara D’Urso

Barbara D’Urso è considerata una perfetta rappresentante della bellezza mediterranea: a 67 anni continua ad esibire una forma fisica invidiabile, anche grazie ad una costante attività fisica. La conduttrice napoletana deve però ringraziare soprattutto madre natura per le forme generose e un’altezza non trascurabile: Barbara è infatti alta 168 cm, ma nelle sue ospitate in tv supera di gran lunga i 170 cm grazie agli immancabili tacchi a spillo.

Nel salotto di Pomeriggio Cinque molti ricorderanno le décolleté sfoggiate dalla conduttrice: classiche o con punta arrotondata, spesso con vistoso plateau, le calzature preferite della D’Urso hanno completato i suoi outfit aggiungendo un tocco di femminilità. La presentatrice ne ha diversi modelli in tantissimi colori: rosse, bianche, beige ma anche in versione animalier o metallica.

A seconda delle stagioni, Barbara punta spesso anche su sandali con cinturino alla caviglia oppure stivali al ginocchio: a caratterizzare le calzature, è in ogni caso il tacco vistoso, a cui la conduttrice sembra proprio non riuscire a rinunciare.

I segreti del look di Barbara D’Urso

Sin dagli esordi sul piccolo schermo, Barbara D’Urso si è sempre contraddistinta per un look ultra femminile e sofisticato. Uno stile molto riconoscibile, sicuramente sexy ma non volgare: “Per essere sensuali bisogna mostrare i polsi ed il collo. E poi, camminare a chiappe strette che subito migliora la postura” ha raccontato la presentatrice con ironia durante un’intervista con Daria Bignardi.

Tra i suoi capi preferiti ci sono senza dubbio gli abiti a tubino sopra al ginocchio, ma anche tailleur con gonna per gli impegni più importanti. Barbara ama i colori vivaci e accesi, come il rosso o il blu elettrico, ma non disdegna il classico nero o motivi geometrici e stampe animalier per blouse e camicette. Tutti indumenti che il pubblico ha avuto modo di ammirare durante i suoi anni di militanza a Mediaset, negli studi di Pomeriggio 5, Domenica 5 e Live – Non è la d’Urso, e che probabilmente avrà modo di ritrovare anche negli studi Rai di Ballando con le stelle, di cui la D’Urso è una delle concorrenti più attese.

Dopo la fine del suo contratto, Barbara non ha comunque portato con sè vestiti e scarpe, preferendo invece dar loro una seconda vita: “Ho venduto tutto. Ho organizzato una vendita di beneficenza a favore della cooperativa sociale Arimo”, ha spiegato. Gli abiti di scena dell’artista sono stati messi all’asta nel corso di un’iniziativa benefica chiamata Col nostro cuore, parafrasando la frase con cui Barbara era solita salutare i suoi telespettatori.