Pasquale La Rocca: Barbara D’Urso e la vita sentimentale, lui rompe il silenzio

Pasquale La Rocca per la prima volta parla della sua vita sentimentale e del rapporto con Barbara D’Urso, sua compagna di ballo a Ballando con le Stelle. Fra il ballerino e la conduttrice il feeling è fortissimo e sotto gli occhi di tutti, fra balli, battute e confessioni.

Pasquale La Rocca parla della sua vita sentimentale

A spingere Pasquale La Rocca, da sempre super riservato, a parlare della sua vita privata, è stata Mara Venier. La conduttrice, nello spazio di Domenica In dedicato a Ballando con le Stelle, ha rivolto al ballerino alcune domande dirette sulla sua situazione sentimentale.

“A un certo punto hai detto che sei geloso di Barbara D’Urso, la tua ballerina…”, ha detto la presentatrice. Pasquale ha spiegato: “Sì, tendo ad essere geloso delle persone a cui voglio bene, che possono essere amici o familiari. Per me è un modo per dimostrare affetto o protezione”.

In seguito Mara Venier ha chiesto in modo diretto al ballerino se fosse fidanzato. “Sembra che non ci sia mai del tempo per una relazione”, ha detto, smentendo dunque di avere in corso una storia d’amore.

Il legame speciale fra Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca

Fra i ballerini più amati di Ballando con le Stelle, classe 1989 e originario di Napoli, Pasquale La Rocca non ha mai nascosto di avere un legame speciale con Barbara D’Urso. La conduttrice e il ballerino sia in pista che dietro le quinte hanno una chimica straordinaria che sta facendo sognare i fan della trasmissione condotta da Milly Carlucci.

“Quando ho saputo che sarei stato l’insegnante di Barbara D’Urso sono rimasto a bocca aperta – aveva confessato qualche tempo fa il ballerino al settimanale Gente -. È un volto iconico nel nostro Paese, io sono cresciuto vedendo il suo sorriso in tv. Quando l’ho detto a casa i miei genitori, i nonni, sono impazziti: non vedono l’ora di conoscerla”.

Pasquale aveva poi aggiunto: “È napoletana come me: schietta, autentica, con una bella tempra. Mi ha detto che mi deve regalare un ‘corniciello’ rosso. Il feeling è scattato all’istante. Sono onorato. È una macchina. Determinata, puntuale, mi fa mille domande per capire e migliorare. Si sveglia presto, si allena tanto, alle prove non si lamenta… Si sta affidando e fidando di me”.

Di certo Pasquale La Rocca si è rivelato un ottimo alleato per Barbara D’Urso che sta affrontando a Ballando con le Stelle scontri continui con la giuria e polemiche. Poco prima di iniziare la sua avventura nello show Rai, aveva confessato: “Sembra paradossale ma questa sfida è molto più difficile, più complicata, anche con me stessa. Dopo tanti anni in cui ero io a gestire le trasmissioni e quello che ci ruotava attorno, avendo rapporti di complicità con lo scenografo, il regista ma anche con l’azienda, ora non sono più io a tenere le fila, ma vengo gestita. Questo è molto complicato per me. Accettare di partecipare a Ballando è stata una scelta psicologicamente difficile”.

