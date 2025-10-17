Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca stanno insieme? “Ho già incontrato i miei suoceri”

Tra la 68enne e il 36enne c’è grande feeling a Ballando con le Stelle ma anche fuori dalla pista. "Nella vita accade di tutto", ha detto la conduttrice

Inutile negarlo: Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca formano una delle coppie più belle di Ballando con le Stelle 2025. Ma anche una delle più affiatate, decise a lasciare il segno con ogni coreografia e che punta chiaramente alla vittoria finale. Del resto il ballerino napoletano è da sempre molto competitivo e la sua partner non è da meno. Tra una prova e l’altra, potrebbe però essere nato qualcosa di più, che sta facendo mormorare da giorni tutti gli appassionati del programma di Milly Carlucci.

Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca sono fidanzati?

Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca sono entrati in sintonia fin da subito e questo si percepisce molto in pista, dove sono incredibilmente affiatati. Secondo Rossella Erra, tribuno del popolo di Ballando con le Stelle, tra i due ci sarebbe un rapporto unico, che starebbe crescendo sempre più tra una coreografia e l’altra.

“C’è feeling! Avete mai visto Pasquale La Rocca in quattro anni con un braccio poggiato sulla sua ballerina? Io mai! C’è una vicinanza umana e spirituale. Io vedo un Pasquale La Rocca felice e contento di vivere e di stare con Barbara d’Urso“, ha fatto notare la Erra a La Volta Buona di Caterina Balivo.

Ora a parlare della questione è stata Barbarella in persona, durante una diretta con La Rocca su Instagram. “Pasquale sei fidanzato con la d’Urso?”, ha chiesto senza filtri un follower.

Lui, visibilmente imbarazzato, ha preferito non replicare mentre la D’Urso non si è lasciata intimorire da questa domanda scomoda. “Eh…vi piacerebbe saperlo… Potrebbe accadere tutto nella vita”, ha detto la conduttrice. Una risposta che ha generato sicuramente maggiore interesse e attenzione sulla coppia. Insomma, perché no?

Del resto non sarebbe il primo amore che nasce grazie al dancing show di Milly Carlucci e la differenza d’età non sarebbe di certo un problema per l’ex volto di Mediaset. Nei suoi programmi la D’Urso ha sempre difeso la libertà di amare chi si desidera, al di là dell’età e del sesso.

Barbara D’Urso ha conosciuto i genitori di Pasquale La Rocca

Barbara D’Urso ha anche rivelato di aver già conosciuto i genitori di Pasquale La Rocca, chiamandoli scherzosamente suoceri.

“Ho incontrato i genitori di Pasquale, ovvero mio suocero e mia suocera: siamo una bella famiglia napoletana. Lei è stata carinissima, mi ha dato un sacco di soddisfazioni. Idem sua sorella, che quasi tremava quando mi ha visto”, ha raccontato a Ballando Segreto.

“Pasquale invece neanche sapeva chi fossi, mi ha solo detto che era onorato di ballare con me, le stesse cose che avrà detto anche a Nina Zilli e a tutte le altre. Lui è sempre onorato! Sarà una lotta fra me e lui a chi si lascerà per primo”, ha aggiunto sorridendo.

Tra l’altro Pasquale non sarebbe il primo ballerino nella vita privata di Barbara D’Urso: in passato è stata sposata con il danzatore Michele Carfora. Il matrimonio è durato dal 2002 al 2006 e finito per un tradimento di lui. Una rottura che ha fatto soffrire parecchio Carmelita, che oggi non ha più alcun rapporto con l’uomo.