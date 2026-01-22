Tra Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca il rapporto sarebbe giunto al termine dopo Ballando con le Stelle. Colpa, a quanto pare, del ballerino napoletano

IPA Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca, è finita

Altro che amore e passione, tra Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca è già finita. Quell’amicizia così intensa e profonda, che aveva fatto sognare più di qualcuno che sperava in un rapporto amoroso, si è bruscamente interrotta dopo la fine di Ballando con le Stelle. Dove, per inciso, la coppia si è classificata al terzo posto nonostante le ottime performance che hanno entusiasmato il pubblico data anche l’età – 68 anni – dell’ex volto Mediaset. Ma cosa è successo di preciso?

Perché Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca non sono più amici

Ai follower più attenti non è di certo sfuggito che Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca non compaiano più nei rispettivi profili social. Dopo la fine di Ballando con le Stelle, non ci sono più foto o video insieme, come accaduto invece nei tre mesi precedenti.

Stando a quanto racconta il sempre informato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, tra la conduttrice e il ballerino non ci sarebbe più alcun tipo di rapporto. Dopo il dancing show di Milly Carlucci, La Rocca sarebbe “evaporato” dalla quotidianità della D’Urso: non si sentono, non si vedono più.

“Si mormora che, terminata l’esperienza televisiva, il maestro abbia cambiato atteggiamento nei confronti della celebre allieva innescando il suo allontanamento”, ha rivelato il giornalista.

Per chi segue Ballando con le Stelle, non è una novità: Pasquale La Rocca tende a non mantenere rapporti con le sue allieve Vip dopo la fine del programma. Prima di Barbarella è sceso in pista con Luisella Costamagna, Wanda Nara e Nina Zilli: tutte scomparse dalla sua vita al termine delle rispettive edizioni.

Con la D’Urso sembrava potesse essere diverso, anche grazie alle belle parole scambiate nel tempo. Ma, a quanto pare, il legame non era così solido e una volta spenti i riflettori si è spezzato.

Che fine ha fatto Barbara D’Urso dopo Ballando con le Stelle

Ormai archiviata l’amicizia speciale con Pasquale La Rocca, Barbara D’Urso si sta godendo un periodo di meritato riposo in vista del suo ritorno in televisione. Che però continua a slittare.

Dopo le fatiche di Ballando con le Stelle si era vociferato della conduzione di un nuovo show su Rai 1 – dal titolo Surprise, surprise – ma il progetto è stato successivamente bloccato.

La carriera di Carmelita è attualmente ferma. Ma la diretta interessata non è di certo rimasta con le mani in mano. Oltre ad avviare un’attività da imprenditrice, si starebbe dedicando a se stessa e agli affetti più cari.

“Non di rado è possibile incontrarla nelle più esclusive Spa e centri benessere in compagni delle amiche più care”, fa sapere sempre Oggi.

Carmelita, indubbiamente simbolo di una televisione fatta di energia e resilienza, sta così mostrando la sua capacità di trasformare una delusione in nuova vitalità, tra cura personale e affetti.

In attesa di riconquistare il suo posto sul piccolo schermo, Barbara D’Urso si sta concentrando sul presente, intrecciando i fili della propria vita con la stessa determinazione che da sempre mette davanti alle telecamere.