La Rai ha deciso di interrompere il sogno del gran ritorno della D'Urso dopo Ballando con le stelle: i motivi aziendali fanno discutere

IPA Surprise Surprise di Barbara D'Urso cancellato dalla Rai

Dopo la lunga sosta televisiva, in seguito all’allontanamento improvviso da Mediaset, Barbara D’Urso ha fatto il suo grande rientro a Ballando con le stelle. È stata tra le protagoniste dello show su Rai 1 condotto da Milly Carlucci, in attesa della sua grande chance sulla rete pubblica.

Questa aveva anche un titolo già noto, Surprise Surprise, e sembrava a portata di mano dopo mesi d’attesa. Il tutto è stato però rinviato a data da destinarsi, lasciando dietro più domande che risposte.

Barbara D’Urso, il suo programma rinviato

Surprise Surprise doveva essere uno show molto ricco, sulla scia del celebre Carramba che sorpresa di Raffaella Carrà. Un “people show” che avrebbe in qualche modo offerto un remake in chiave moderna del cavallo di battaglia della compianta conduttrice.

La Rai ha però fatto un netto passo indietro, come riportato da Dagospia. Prosegue dunque l’attesa per Carmelita, che nella lunga assenza televisiva si è dedicata al teatro (dove potrebbe tornare ora).

Si ha proprio l’idea che, dopo più di 10 anni a Mediaset, dov’è stata colonna del palinsesto, ora sia una figura ingombrante. L’inizio del silenzio forzato, seguito al mancato rinnovo di contratto da parte di Pier Silvio Berlusconi, risale al 2023. Di tempo ne è passato, dunque, e la presentatrice credeva d’essere finalmente riuscita a vedere la luce in fondo al tunnel. E invece non è bastato neanche il talent della Carlucci a sciogliere i nodi che circondano il suo nome.

Surprise Surprise, perché non va in onda

Giuseppe Candela spiega che la motivazione alla base del rinvio a tempo indeterminato (in pratica una cancellazione, ndr) sia molto pragmatica. Ci sarebbero problemi di budget interni alla Rai. Il clima di tagli farebbe dunque sentire il suo peso, anche se non è da escludere la rilevanza di un presunto rinnovato patto di non belligeranza con Mediaset.

In questo scenario, Barbara D’Urso si ritroverebbe a ricoprire il ruolo della pedina tra le due aziende chiave della televisione italiana. È accettata una concorrenza misurata, per così dire, come dimostra la concessione della presenza di Gerry Scotti sul palco di Sanremo. Ospite e concorrente sì, da Ballando a Domenica In con l’amica Mara Venier, conduttrice no. Non per il momento almeno.

Non troverebbero conferme, inoltre, le voci di una possibile presenza all’Ariston della conduttrice. Dallo studio della Carlucci, invece, Carlo Conti potrebbe prelevare Andrea Delogu, vincitrice dell’edizione 2025. D’Urso intanto sceglie il silenzio. Nessuna intervista o dichiarazione, nessun attacco diretto o meno. La rivalsa sembra lontana, così come la prospettiva Discovery, in precedenza paventata. Teatro e famiglia potrebbero rappresentare davvero la nuova realtà dell’ex stella di Canale 5.

