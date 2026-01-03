Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin traslocano in una villa da 20 milioni di euro

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin

Un nuovo capitolo “abitativo”, quello aperto da Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, che hanno ufficialmente lasciato la storica dimora di Paraggi per trasferirsi in una residenza esclusiva sulle alture di Portofino. Si tratta di Villa San Sebastiano, una proprietà dal valore di 20 milioni di euro, immersa nel verde e affacciata su uno dei panorami più incredibili della Liguria: il golfo del Tigullio.

La nuova casa di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin

La villa, che si estende su 1300 metri quadrati, è ideale per una vita familiare ampia e riservata. Al suo interno ospita nove camere da letto e sette bagni, distribuiti in spazi ariosi, mentre all’esterno si apre su un parco privato con piscina, uliveto, frutteto e vigneto, che mantengono il legame con il territorio e con la natura. Il tutto incorniciato da una vista mozzafiato su Paraggi e Portofino, godibile praticamente da ogni finestra.

Pier Silvio Berlusconi, la compagna Silvia Toffanin e i figli Lorenzo e Sofia hanno così scelto una nuova casa per lasciare Villa Bonomi Bolchini, storica residenza prediletta da Silvio Berlusconi. Quest’ultima, nota anche come Castello di Paraggi, non era però di proprietà della famiglia, ma in affitto: i proprietari, la famiglia Campanini Bonini, non hanno mai voluto cedere l’immobile, rendendo inevitabile il cambio di rotta.

Il trasloco dopo la lunga ristrutturazione

L’acquisto di Villa San Sebastiano risale al 2022, quando Pier Silvio Berlusconi ha rilevato da Luca Bassani Antivari, fondatore di Wally Yacht ed erede della famiglia legata al marchio B-Ticino, l’Immobiliare San Sebastiano, proprietaria dell’immobile. L’operazione includeva anche il debito contratto per il precedente acquisto. Forte di un’ampia disponibilità finanziaria, il vicepresidente esecutivo di MediaForEurope ha successivamente deciso di estinguere il mutuo, eliminando l’ipoteca e intestandosi direttamente la villa.

Costruita su un terrazzamento alle pendici del Monte di Portofino, la residenza prende il nome dalla Cappella di San Sebastiano, situata a pochi metri di distanza. Si tratta di una villa cinquecentesca, che conserva il fascino storico dell’architettura ligure, ma che è stata profondamente reinterpretata negli interni negli anni Settanta da Gae Aulenti, figura autorevole – e stimatissima – del design e dell’architettura italiana.

Secondo quanto riportato da siti specializzati nel settore immobiliare di lusso, la forza di Villa San Sebastiano starebbe proprio nella sua posizione privilegiata: una dimora che assicura privacy assoluta in un ambiente luminoso, vicino al mare e in un contesto paesaggistico unico.

Una scelta, quella della famiglia Berlusconi, che rispecchia perfettamente l’indole di volersi ritagliare una parte di riservatezza quando entrambi si trovano lontani dai riflettori. Di certo un modo per proteggere i figli che stanno crescendo e che – prima o dopo – dovranno fare i conti con due genitori esposti pubblicamente. Portofino rimane comunque un luogo del cuore, per loro, che qui hanno deciso di mettere radici pur cambiando dimora dopo molti anni e a seguito della morte di Silvio Berlusconi, avvenuta il 12 giugno del 2023. Suo figlio, il secondogenito dopo Marina, ha onorato le su volontà fino a che a potuto (se di volontà si può parlare) ma appena ne ha avuto la possibilità ha acquistato una villa di proprietà dove ora sta traslocando con la compagna e i due figli.

