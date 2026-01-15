Perché Pier Silvio Berlusconi non sposerà Silvia Toffanin, i motivi svelati agli amici

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin

Stanno insieme da venticinque anni, condividono due figli e una vita all’insegna della riservatezza, ma il matrimonio tra Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin non s’ha da fare. Un argomento che torna ciclicamente tra indiscrezioni e gossip, a volte come possibilità romantica, altre come evento segretissimo. Questa volta arrivano le parole sussurrate degli amici più vicini all’amministratore delegato di Mediset, che svelano i motivi per cui il 56enne non ha alcuna intenzione di convolare a nozze.

Perché Pier Silvio Berlusconi non vuole sposare Silvia Toffanin

Pier Silvio Berlusconi non vuole sposare Silvia Toffanin. Certo in futuro potrebbe cambiare idea – come accaduto di recente a Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli, sposi in segreto dopo ventotto anni insieme – ma per il momento non è minimamente interessato all’idea dei fiori d’arancio.

A confermarlo Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, che ha raccolto le testimonianze di alcuni amici vicini al figlio del defunto Cavaliere. “Pier Silvio continua a dire agli amici che Silvia è la donna della sua vita e che l’amore vero non ha bisogno di contratti e lei, dal canto suo, è concentrata sul lavoro”, si legge sulla rivista.

Che continua: “In particolare sulla nascita di un nuovo show di prima serata che la vedrà protagonista”. Dopo Verissimo, dunque, c’è un nuovo importante progetto all’orizzonte per Silvia Toffanin, decisa a farsi spazio sul piccolo schermo con la discrezione che da sempre la caratterizza. E non è l’unico recente cambiamento nella vita della giornalista e conduttrice veneta.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi si sono trasferiti con i figli Lorenzo e Sofia a Villa San Sebastiano, lussuosa dimora cinquecentesca di Portofino, acquistata per 20 milioni di euro. Hanno lasciato il Castello di Paraggi per questo immobile di circa 1.300 metri quadri, che comprende 9 camere, 7 bagni e una piscina, oltre a un vasto terreno con uliveti, vigneti e frutteti, immerso in una cornice naturale da sogno.

Il recente cambiamento ha acceso nei salotti milanesi un vero e proprio crescendo di spifferi, con molti che immaginavano già la coppia prossima alle nozze, ma secondo fonti certe e amici vicini a Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, nulla di tutto ciò è previsto.

La lunga storia d’amore tra Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi si sono conosciuti nel 2001, quando lei era una Letterina di Passaparola al fianco di Gerry Scotti e lui non era ancora diventato amministratore delegato di Mediaset (incarico assunto solo nel 2015).

Dopo nove anni insieme è arrivato il primo figlio, Lorenzo Mattia (2010), seguito da Valentina Sofia nel 2015.

Berlusconi ha anche un’altra figlia, Lucrezia, nata da una relazione di gioventù e che l’ha reso nonno nel 2021, poco più che cinquantenne, della piccola Olivia.

Sempre molto riservati, Pier Silvio e Silvia hanno costruito una vita familiare lontana dai riflettori, scegliendo di condividere solo piccoli frammenti della loro quotidianità.

Tra lavoro e famiglia, tra progetti televisivi, passeggiate tra le vigne liguri e rigorosa assenza dai social, l’amore tra i due resta saldo, senza bisogno di un anello o di un matrimonio ufficiale. Perché, a quanto pare, per loro l’amore vero non ha bisogno di contratti.