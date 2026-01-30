Silvia Toffanin, che titolo di studio ha

Silvia Toffanin oggi è una conduttrice affermata e la regina di Verissimo, ma pochi sanno che titolo di studio ha.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Silvia Toffanin è uno dei volti più apprezzati della televisione italiana. Conduttrice elegante e professionale, da oltre un decennio è la regina del salotto di Verissimo, il talk show di Canale 5 amato da milioni di spettatori. Ma prima di diventare una delle giornaliste e presentatrici più rispettate del piccolo schermo, Toffanin ha costruito un percorso di studi ben preciso.

Che titolo di studio ha Silvia Toffanin?

Silvia Toffanin è nata il 26 ottobre 1979 a Marostica, in provincia di Vicenza, ma è cresciuta a Cartigliano, piccolo centro del Vicentino dove ha trascorso l’infanzia e gli anni della formazione. Dopo la scuola dell’obbligo, ha scelto di frequentare il Liceo Linguistico Giambattista Brocchi di Bassano del Grappa, uno degli istituti più noti della zona, dove ha conseguito la maturità linguistica nella seconda metà degli anni Novanta.

Terminato il percorso liceale, Silvia Toffanin si è trasferita a Milano, città che avrebbe poi segnato in modo decisivo il suo futuro professionale. Qui si è iscritta all’Università Cattolica del Sacro Cuore, scegliendo la facoltà di Lingue e Letterature Straniere. Dopo alcuni anni di studio, nel 2007 ha conseguito la laurea, discutendo una tesi dedicata ai telefilm americani per adolescenti, un argomento che univa l’interesse per le lingue straniere a quelle per il mondo dei media e della comunicazione.

Successivamente ha completato il percorso professionale ottenendo l’iscrizione all’Albo dei Giornalisti Professionisti, consolidando così il suo ruolo non solo di conduttrice, ma anche di giornalista.

Silvia Toffanin, la carriera e la vita privata

L’esordio di Silvia Toffanin nel mondo dello spettacolo avviene alla fine degli anni Novanta. Nel 1997 partecipa a Miss Italia, concorso che le permette di farsi notare e che rappresenta il primo passo verso la televisione. Dopo alcune esperienze nel mondo della moda, nel 2000 arriva la grande occasione. Entra infatti nel cast di Passaparola, il quiz preserale di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, nel ruolo di letterina. Rimane nel programma fino al 2002, acquisendo una notevole popolarità presso il pubblico televisivo.

Proprio nel 2002 avviene una svolta importante. Silvia Toffanin debutta come conduttrice sostituendo Vanessa Incontrada alla guida di Nonsolomoda, storico programma di Canale 5 dedicato alle tendenze, alla moda e al costume. La trasmissione diventa per lei una vera palestra professionale, che conduce fino al 2009.

Negli stessi anni prende parte ad altri progetti televisivi, tra cui Mosquito su Italia 1 e alcuni speciali legati al mondo della moda e degli eventi, come Moda mare a Porto Cervo, consolidando la sua posizione come conduttrice all’interno di Mediaset.

Il momento chiave della sua carriera è però nel 2006 quando le viene affidata la conduzione di Verissimo, talk show del fine settimana in onda su Canale 5. Nato negli anni Novanta come contenitore di attualità e costume, il programma trova sotto la sua guida una nuova identità. Con il passare delle stagioni, Toffanin trasforma Verissimo in uno spazio di interviste intime e profonde, dando voce ai protagonisti dello spettacolo, della musica, dello sport e dell’attualità. Dal 2018 il programma raddoppia, andando in onda sia il sabato che la domenica, consolidando ulteriormente il suo successo.

Sul piano personale, Silvia Toffanin è legata dal 2002 a Pier Silvio Berlusconi. La coppia, estremamente riservata, vive tra Milano e Paraggi, in Liguria. Dal loro rapporto sono nati due figli: Lorenzo Mattia, arrivato il 10 giugno 2010, e Sofia Valentina, nata il 10 settembre 2015.