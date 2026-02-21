Silvia Toffanin si è lasciata sorprendere (e sostituire) da una nuova versione di sé nel salotto di "Verissimo"

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Ansa Silvia Toffanin "sostituita" a Verissimo

Il sabato pomeriggio di Canale 5 senza Verissimo e il sorriso di Silvia Toffanin? Impossibile da immaginare. Il salotto più rassicurante del weekend televisivo è tornato a emozionare il pubblico tra storie intime, abbracci e confessioni che sanno sempre come arrivare dritte al cuore. Ma questa volta l’apertura ha regalato una sorpresa decisamente fuori copione.

Ad accogliere gli spettatori in studio, infatti, una Silvia “diversa”: Vincenzo De Lucia è entrato nei suoi panni e ha deciso di metterla subito alla prova con un test sulla “perfetta casalinga”.

“Verissimo”, Silvia Toffanin sostituita da una nuova versione di sé

Silvia Toffanin, ormai, è una certezza del weekend: storie che fanno emozionare, occhi lucidi, abbracci lunghi. Un’immagine così riconoscibile che, col tempo, è diventata anche irresistibile da imitare, soprattutto da chi sa farlo con affetto.

Ed è proprio su questo filone che uno dei primi ospiti della puntata di sabato 21 febbraio ha scelto di sorprenderla con un omaggio tutto da ridere.

Il primo a entrare in studio è infatti l’imitatore Vincenzo De Lucia in una veste che il pubblico conosce bene: vestito lungo, voce impostata, l’attore si è impadronito del programma nei panni di Silvia Toffanin con tanto di fazzoletti e commozione, per accogliere proprio la vera conduttrice.

“Una ragazza che sta per perdere il lavoro per la sua eccessiva commozione” l’ha presentata De Lucia.

E Silvia, entrando in studio, non si è tirata indietro: “Un bruttissimo momento della mia vita, ci sei tu anche qui, non solo a This Is Me”, ha scherzato, accettando il gioco e lasciandosi guidare dallo sketch.

L’imitatore ha raccontato che, avendo perso il lavoro, la conduttrice deve dimostrare di sapersela cavare come casalinga. Via quindi a domande di cucina, prove improbabili di rammendo con calzini che, tra le risate, vengono attribuiti a Pier Silvio, e dubbi esistenziali sulla quantità giusta di ammorbidente in lavatrice.

Vincenzo De Lucia si commuove con Silvia Toffanin

Se l’ilarità dell’inizio puntata si è tutta giocata sulla fama di Silvia di emozionarsi facilmente, alla fine anche Vincenzo De Lucia non è riuscito a scamparla.

Il volto di alcune delle imitazioni più iconiche della tv, da Maria De Filippi a Ornella Vanoni, abituato a far ridere restando sempre un passo dietro al personaggio, è tornato nei suoi panni per raccontarsi con più semplicità alla conduttrice.

L’attore ha ripercorso le difficoltà, gli inizi della sua carriera, le tappe meno visibili di un percorso costruito nel tempo. Poi il racconto si è spostato sugli affetti. Il legame con la nonna e con la zia, due figure che, ha raccontato, hanno sempre avuto per lui un debole speciale.

E alla fine ha finito per emozionarsi anche lui. Perché se la cifra emotiva di Silvia è uno dei motivi per cui la sua figura diventa anche imitazione, basta poco perché quella stessa atmosfera sciolga le difese anche dei più insospettabili. Un attimo, e ci si ritrova a commuoversi con lei nel salotto di Verissimo. Una dinamica che si ripete spesso, ed è forse anche per questo che il pubblico continua a riconoscersi in quel divano.