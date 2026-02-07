Anticipazioni Verissimo del 7 febbraio: Silvia Toffanin accoglie Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Silvia Toffanin conduce Verissimo

Sabato 7 febbraio si accende di nuovo il salotto di Verissimo. Silvia Toffanin torna in studio per accompagnarci in un pomeriggio fatto di racconti, emozioni e storie che fanno sorridere, riflettere e, perché no, anche un po’ commuovere.

Come sempre, il programma del weekend di Canale 5 apre le porte a volti amatissimi e a testimonianze che intrecciano vita privata, carriera e piccoli retroscena che il pubblico adora scoprire.

Tra gli ospiti della puntata spicca un duo iconico e amatissimo: Enzo Greggio ed Ezio Iacchetti. Scopriamo insieme tutti gli ospiti della puntata.

“Verissimo”, in studio Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti

Tra i momenti più attesi del pomeriggio condotto da Silvia Toffanin c’è senza dubbio quello che vede protagonisti Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti: due volti che, negli anni, hanno letteralmente fatto la storia di Striscia la Notizia e, più in generale, della televisione di Canale 5.

La loro coppia è diventata nel tempo un vero e proprio marchio di fabbrica: riconoscibile, familiare, in grado di attraversare epoche diverse della tv senza mai perdere smalto.

A Verissimo arrivano forti di questo percorso condiviso e del loro ritorno, ancora una volta insieme, alla conduzione della nuova edizione del programma in prima serata. Un passaggio importante che sottolinea quanto siano centrali nel racconto televisivo di Mediaset e quanto il pubblico continui ad affezionarsi a loro, stagione dopo stagione.

Nel salotto di Silvia Toffanin, Greggio e Iacchetti rappresentano una continuità rassicurante nel weekend di Canale 5: volti amati, presenti da decenni nelle case degli italiani con grande ironia e leggerezza.

“Verissimo”, tutti gli ospiti del 7 febbraio

Accanto a Iacchetti e Greggio, il salotto di Verissimo si prepara ad accogliere anche volti molto diversi tra loro, uniti però dalla voglia di raccontarsi.

Per la prima volta in assoluto nel programma arriva la celebre attrice turca Serra Yılmaz, protagonista di una vera e propria intervista-ritratto.

Prima volta a Verissimo anche per Matteo Paolillo, giovane attore dal talento brillante e conosciuto per Mare Fuori, attualmente al cinema con Io e te. Silvia Toffanin lo guiderà in un racconto che mescola sogni, ambizioni e la quotidianità di chi sta vivendo un momento importante della propria carriera tra set, nuove sfide e futuro.

Spazio poi alle donne e alle storie al femminile con Giorgia Wurth, tra le protagoniste della serie di Canale 5 Colpa dei sensi. In studio parlerà del suo lavoro, della fiction e del suo percorso personale e professionale.

Non mancherà, poi, il consueto momento dedicato all’amore: riflettori puntati su Cristiana ed Ernesto, coppia appena nata grazie a Uomini e Donne. Freschi di telecamere e di sentimenti, racconteranno le prime emozioni della loro relazione, tra aspettative, timidezze e sogni condivisi.

A chiudere la puntata, una storia più intensa e toccante: quella di Daniela Cella, sorella di Nada, la ragazza uccisa a Chiavari il 6 maggio 1996. Trent’anni dopo, è arrivata la sentenza della Corte d’Assise di Genova che ha condannato Anna Lucia Cecere a 24 anni di reclusione. Daniela porterà in studio la sua forza, il suo dolore e il lungo percorso verso la giustizia, in un momento di grande impatto emotivo.

Dove e quando vedere “Verissimo”

L’appuntamento con Verissimo è per oggi, sabato 7 febbraio, a partire dalle 16:30 su Canale 5. La puntata, condotta da Silvia Toffanin, può essere seguita anche sui social e su Mediaset Infinity.