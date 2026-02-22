Anticipazioni Verissimo del 22 febbraio, gli ospiti di Silvia Toffanin: arrivano Stefania Sandrelli e Al Bano

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Stefania Sandrelli

Dopo la puntata di ieri che ha visto tra i protagonisti Corinne Clery e Kaspar Capparoni, torna domenica 22 febbraio l’appuntamento con Verissimo, il salotto del weekend di Canale 5 curato da Silvia Toffanin. Protagonista della puntata una delle icone assolute del cinema italiano, Stefania Sandrelli, pronta a condividere i ricordi della sua lunga carriera e aneddoti della sua vita privata.

Con lei numerosi altri ospiti come Al Bano, Noemi ed Evelina Sgarbi per una puntata, come sempre, da non perdere.

Verissimo, le anticipazioni del 22 febbraio: arriva Stefania Sandrelli

Tra gli ospiti della puntata del 22 febbraio di Verissimo spicca senza dubbio la presenza di Stefania Sandrelli, pronta a ripercorrere una carriera lunghissima attraverso ricordi, incontri e piccoli retroscena che hanno segnato il suo percorso artistico.

Attrice amatissima e volto simbolo del cinema italiano e della tv, a 79 anni Stefania continua a raccontarsi con la naturalezza di chi ha vissuto una vita piena di successi, amori e scelte coraggiose.

Dalla relazione con Gino Paoli, dalla quale nacque la figlia Amanda, alla sua straordinaria carriera costellata di premi e ruoli memorabili, la Sandrelli resta un simbolo di femminilità autentica, un’attrice capace di attraversare generazioni, ma anche una donna che non ha mai nascosto le proprie fragilità e passioni.

Gli altri ospiti a Verissimo, da Al Bano a Noemi

Non solo Stefania Sandrelli nella puntata del 22 febbraio di Verissimo: atteso in studio da Silvia Toffanin anche Al Bano che porterà la sua inconfondibile voce, ma anche aneddoti e racconti sulla sua carriera, senza dimenticare le ultime riflessioni polemiche sul Festival di Sanremo che sta proprio per cominciare.

Il pomeriggio di Canale5 proseguirà poi con una delle cantanti più apprezzate del panorama musicale italiano, ovvero Noemi, che parlerà del suo presente artistico e dei nuovi progetti in arrivo. Non mancherà poi uno spazio dedicato allo sport e alle storie di resilienza, con il cestista Achille Polonara, pronto a condividere il suo percorso di ritorno alla vita dopo la diagnosi di leucemia nel 2025, un’esperienza che si intreccia con l’uscita del libro Il mio secondo tempo.

Tra gli interventi più personali anche quello di Andreas Müller che affronterà il tema dell’odio sui social e delle conseguenze che può avere non solo su chi lo subisce, ma anche sulle persone vicine. Grande attenzione poi per la presenza della tiktoker Rita De Crescenzo, pronta a raccontare quanto accaduto al figlio, aggredito nei giorni scorsi a Napoli, in un intervento destinato a suscitare forte emozione.

A chiudere la puntata tornerà a raccontarsi ai microfoni di Silvia Toffanin anche Evelina Sgarbi, la figlia del celebre critico d’arte da mesi protagonista di una vicenda familiare delicata e complessa, che porterà aggiornamenti sulla situazione del padre Vittorio Sgarbi, dando aggiornamenti su una vicenda che continua a far discutere l’Italia intera.

Quando e dove vedere la puntata di Verissimo del 22 febbraio

I telespettatori potranno seguire la nuova puntata di Verissimo del 22 febbraio in diretta su Canale5 a partire dalle 16.30, dopo il consueto appuntamento con Amici oppure in streaming su Mediaset Infinity dove, chi vorrà, potrà anche recuperarla nei giorni successivi. Clip e highlights saranno naturalmente visibili anche sui canali social del programma dove si potrà anche intervenire lasciando il proprio commento o interagendo con gli altri utenti.