IPA Al Bano

C’è tanta amarezza nelle parole di Al Bano: il suo legame con il Festival di Sanremo dura da praticamente sempre. Eppure, nonostante sia uno degli artisti più famosi al mondo, non c’è spazio a Sanremo 2026 per lui, neppure negli spot con i grandi successi che hanno fatto la storia del Festival. La decisione lo ha lasciato incredulo, considerando le decine di partecipazioni e i successi che poi sono entrati nella memoria collettiva.

Al Bano cancellato da Sanremo 2026: la reazione

Si è sentito tradito ben due volte, e ora anche la scelta di cancellare i suoi brani dagli spot di Sanremo con i grandi successi: la reazione di Al Bano è incontenibile, una scelta incomprensibile che fatica ad accettare. La Rai, come sempre in concomitanza con l’inizio del Festival (la kermesse va in onda dal 24 al 28 febbraio), sta gestendo la campagna pubblicitaria sanremese nelle piazze italiane. Ma dei brani di successo di Al Bano e Romina Power, come Felicità, non c’è nessuna traccia.

Al settimanale Oggi, l’artista di Cellino San Marco ha confidato tutta la sua amarezza: “Me l’hanno riferito e mi sembra incredibile. Credo di aver contribuito alla storia del Festival e cancellare con un colpo di spugna decine di partecipazioni e successi entrati nella memoria collettiva in Italia e nel mondo mi pare una scelta davvero incomprensibile“, così ha replicato da Vienna, dove si è recato al Gran Galà dell’Opera insieme alla figlia Yasmine.

Sanremo è un capitolo chiuso

In effetti il legame di Al Bano con Sanremo si è incrinato: è stato invitato a partecipare negli ultimi anni ben due volte, e per due volte è stato alla fine escluso, proprio all’ultimo momento. Lo scontento non è solo contro Carlo Conti, ma anche contro Amadeus. Addirittura, nella dichiarazione affidata al settimanale, senza fare nomi, ha usato una metafora molto forte. “Sanremo è come una nave e tutto dipende sempre dal comandante. Ci sono quelli bravi, capaci di tenere la rotta e portare la nave in porto anche attraverso tempeste di polemiche. E poi ci sono gli Schettino, che riescono a complicarsi la vita pure col mare calmo”.

Dopo quanto accaduto con Amadeus e con Carlo Conti, però, Al Bano oggi ne è convinto più che mai: “Ora se mi chiamano rispondo: no, grazie”. Il suo rapporto con il Festival di Sanremo si è così amaramente concluso? L’artista aveva già anticipato la sua volontà di non tornare più all’Ariston dopo l’ultimo trattamento ricevuto.

A ottobre del 2025, aveva annunciato di volersi sottrarre alla polemica sanremese. “Penso di avere diritto a un pizzico di rispetto per il mestiere che faccio, ma non sto a certi giochetti. È già la seconda volta che sono stato trattato in un certo modo, non ci sto a queste cose”, perché era venuto meno “il rispetto che un artista con decenni di carriera alle spalle merita”. Aveva poi ricordato Pippo Baudo, facendo un duro paragone contro Conti e Amadeus: “Ero abituato a un signore come Pippo Baudo. Amadeus e Conti mi hanno dimostrato che il mondo è cambiato”.