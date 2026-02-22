Anticipazioni Amici del 22 febbraio: classifica, ospiti e la novità sul voto che ribalta tutto

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Maria De Filippi

Come ogni domenica torna su Canale5 l’atteso appuntamento con Amici e c’è sempre più attesa per il Serale del programma, dove si deciderà il vincitore dell’edizione 2026. Il talent show condotto da Maria De Filippi si avvicina così sempre di più alle sue fasi cruciali tra prove serrate, scontri diretti e classifiche all’ultimo respiro. Nella puntata del 22 febbraio poi, oltre alle consuete esibizioni, agli ospiti di prestigio in studio e ai confronti tra i professori, arriva una novità sul voto che è pronta a ribaltare tutto ancora una volta: sarà il pubblico a decidere. Una news che fa tremare gli allievi e rende la puntata ancora più imprevedibile.

Amici, la novità del 22 febbraio: è il pubblico a votare

Quando si avvicina il Serale di Amici, l’aria nello studio cambia moltissimo: le esibizioni dei ragazzi si fanno più intense e ogni giudizio pesa il doppio. La puntata del 22 febbraio non fa eccezione: tra sfide decisive, nuove dinamiche e qualche colpo di scena, il talent di Maria De Filippi entra ufficialmente nella sua fase più delicata perché, arrivati a questo punto, nessuno può più permettersi passi falsi.

Le maglie per il Serale sono poche e ogni esibizione diventa un esame decisivo, con la classica alternanza delle gare di canto e ballo, come sempre decisive per stabilire gli equilibri della classe, che nella puntata del 22 febbraio assumono una luce tutta nuova: a giudicare le performance dei ragazzi, infatti, non sono soltanto i giudici chiamati dall’esterno, bensì a sorpresa alcuni spettatori scelti a caso tra il pubblico.

Una scelta che cambia subito le carte in tavola restituendo un punto di vista meno tecnico e più emotivo, perfettamente in linea con lo spirito pop del programma.

Amici, anticipazioni 22 febbraio: Angie va al Serale, Simone non convince Emanuel Lo

Tra i cantanti a conquistare il primo posto è Lorenzo, che emoziona lo studio con una performance intensa e molto sentita, segno che la corsa verso il Serale si gioca ormai sul filo dell’interpretazione oltre che della tecnica. Subito dietro di lui si piazzano Angie e Riccardo, mentre qualcuno scivola in classifica pagando errori o tensione.

Anche per la danza la gara lascia il segno: Nicola risulta il più convincente, mentre altri ballerini restano indietro, consapevoli che ogni posizione può fare la differenza in questa fase del programma. Ma il momento più emozionante della puntata arriva quando si parla di accesso diretto al Serale: dopo i ballerini Emiliano e Alex e il cantante Michele, è Angie a conquistare la maglia.

La giovane cantante del team di Lorella Cuccarini è riuscita a convincere tutti i professori, persino Anna Pettinelli, ottenendo tre sì ed è a tutti gli effetti al Serale. Il ballerino Simone del team di Veronica Peparini, invece, si è presentato davanti ai professori per cercare di ottenere la maglia, ma ha ricevuto il “no” da Emanuel Lo.

Anticipazioni Amici 8 febbraio: i giudici e gli ospiti in studio

Immancabili come sempre i giudici e gli ospiti della giornata che nella puntata del 22 febbraio sono due vere e proprie punte di diamante: Fiorella Mannoia per il canto ed Eleonora Abbagnato per il ballo.

L’ospite musicale del giorno invece è Briga: il cantante, che diventerà presto papà, si esibisce sulle note del suo nuovo singolo Sognatori.

Amici, la classifica (attenzione spoiler)

Nella puntata del 22 febbraio non si sono esibiti tutti gli allievi, bensì due per squadra e questa è al momento la classifica di canto:

Lorenzo

Angie

Riccardo

Valentina

Gard

Elena.

Questa, invece, la classifica di ballo:

Nicola

Simone

Antonio

Giulia.

Infine, nello spazio dedicato a Enel, Michele che è già passato al Serale ha incantato tutti esibendosi con il suo strumento: il violoncello.