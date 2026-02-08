Anticipazioni Amici dell’8 febbraio: cambio a sorpresa del regolamento e Angie verso la finale, ma la Pettinelli dice no

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

Continua la corsa di Amici verso l’attesa fase del Serale dove si deciderà il vincitore dell’edizione 2026: il talent condotto da Maria De Filippi è entrato in una fase cruciale, quello in cui i sogni iniziano diventare più concreti o, al contrario, devono essere abbandonati. Tra prove serrate, confessioni a cuore aperto e sguardi che mostrano la tensione del momento, la scuola più famosa d’Italia diventa, puntata dopo puntata, sempre più un palcoscenico di emozioni. E nella puntata dell’8 febbraio c’è anche un colpo di scena in vista proprio del Serale: un importante cambiamento nel regolamento che potrà decidere le sorti dei finalisti, mentre una concorrente è sempre più vicina alla finale ma scatena lo scontro tra i professori.

Amici, le anticipazioni dell’8 febbraio: cambia il regolamento

L’aria nello studio di Amici si fa sempre più elettrica man mano che ci si avvicina al Serale: la puntata dell’8 febbraio si preannuncia ricca di emozioni e anche di qualche momento di tensione perché i ragazzi sanno che si stanno stringendo le fila del percorso e che d’ora in poi tutto potrebbe cambiare in un secondo. Maria De Filippi continua a guidare la scuola con la sua consueta calma, ma tra i banchi degli allievi si percepisce una vibrazione diversa, quella di chi sa che ogni passo può cambiare il proprio destino, soprattutto vista la grande novità della settimana che ha spiazzato un po’ tutti: il cambio di regolamento con lo stop definitivo alle sfide dirette tra ragazzi.

D’ora in poi basta duelli e confronti testa a testa: sarà la classifica settimanale a decidere chi resta davvero in gioco e, chi finisce ultimo, non potrà più nemmeno essere proposto per la maglia del Serale, una regola che ha reso il clima ancora più competitivo e serreto.

Anticipazioni Amici 8 febbraio: i giudici e gli ospiti in studio

Ad impreziosire la puntata dell’8 febbraio con la loro presenza e la loro esperienza artistica ci sono l’attrice Ilenia Pastorelli e Alex Britti per giudicare le esibizioni di canto, mentre per il ballo è arrivato l’amatissimo coreografo Marcello Sacchetta. L’ospite musicale del giorno invece è Antonia, ex concorrente del programma, che si è esibita sulle note del suo singolo Luoghi Perduti.

Amici, la puntata dell’8 febbraio: è scontro su Angie per la maglia del Serale

Ormai in vista del Serale di Amici le gerarchie sembrano essersi delineate con chiarezza: Caterina continua a restare in cima alla classifica grazie al suo inedito Sant’Allegria, conquistando pubblico e professori con una personalità sempre più definita, seguita a ruota da Lorenzo e Angie mentre Opi si ritrova in fondo, non senza delusione, consapevole che il tempo per recuperare si sta riducendo pericolosamente. Nel ballo, invece, Nicola e Kiara dominano con eleganza e precisione, mentre Simone chiude la graduatoria, lasciando intravedere una certa amarezza.

Tra una classifica e l’altra, non sono mancati i momenti emotivi con Kiara che ha affrontato una sfida importante contro una sfidante esterna e, sotto lo sguardo attento di Thomas Signorelli, è riuscita a difendere il suo banco mostrando una crescita artistica che ha fatto emozionare persino i professori più severi. Ma il vero fulcro della puntata è stato il capitolo maglia del Serale, l’ambita casacca dorata che fa battere il cuore a tutti gli allievi: Lorella Cuccarini ha deciso di puntare forte su Angie, proponendola ufficialmente e facendola esibire due volte per convincere l’intero corpo docente. La ragazza ha cantato con classe e sicurezza, ma lo scontro tra i professori non si è fatto attendere.

Rudy Zerbi si è mostrato favorevole, mentre Anna Pettinelli ha alzato la voce senza mezzi termini, sostenendo che Angie fosse “troppo perfetta” e che avrebbe bisogno di rischiare di più, di sporcarsi emotivamente per diventare davvero indimenticabile.

Amici, la classifica (attenzione spoiler)

Dopo la puntata dell’8 febbraio, ecco le classifiche di canto e di ballo.

Per il canto:

Caterina

Lorenzo

Angie

Riccardo

Gard

Opi (ultimo in classifica).

e la classifica di ballo:

Nicola (new entry del team di Alessandra Celentano)

(new entry del team di Alessandra Celentano) Kiara

Antonio

Giulia

e Simone che chiude la classifica.