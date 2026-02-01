Amici, le pagelle della diciassettesima puntata: l’addio dolente (6), Maria perentoria (10), Zerbi furioso (5)

La diciassettesima puntata di Amici è iniziata nel segno della sfida della ballerina Maria Rosaria, che fa(ceva) parte della squadra di Alessandra Celentano: a giudicarla è stato un volto legato al programma, ovvero quello di Francesca Tocca. Sguardo severo e piglio da prof, la Celentano non si è persa nemmeno un secondo della sfida: le nostre pagelle.

La sfida di Maria Rosaria e l’addio alla Scuola di Amici. Voto: 6

C’era grande attesa per la sfida tra Maria Rosaria e Antonio, giudicata dalla ballerina Francesca Tocca. Entrambi hanno dato il cuore, l’anima, e non è mai facile decidere il destino di una persona tanto giovane che sogna di raggiungere quel traguardo tanto sperato: nel caso della Scuola di Amici, è il Serale, la fase finale, quella che precede l’agognata vittoria.

Tra i due ballerini non c’è stata storia, però: “Hai una vita davanti, hai diciassette anni. La devi prendere come un’esperienza di vita”, queste le parole di Alessandra Celentano dopo l’addio di Maria Rosaria alla Scuola di Amici. C’è stata tanta emozione, un pizzico di amarezza, ma anche una consapevolezza: Maria Rosaria è solo agli inizi del suo percorso. E può ancora fare tanto… ma è anche vero che il programma ha puntato tanto su di lei. E uscire dalla Scuola a un passo dal Serale fa proprio male. Va però ricordato che la Celentano non ha tutti i torti: a diciassette anni un traguardo mancato è solo una deviazione, per quanto difficile da digerire davanti alle telecamere.

Maria De Filippi e la battuta sul raffreddore. Voto: 7

L’inizio della diciassettesima puntata di Amici è sempre preceduta da un piccolo scambio tra Maria e i professori, o i giudici. Questa volta Maria De Filippi ha rivelato in puntata di avere il raffreddore, rispondendo alla Celentano, che le ha chiesto come stesse. “Sì, ho preso le goccine, ieri mi prudeva una narice, oggi tutte e due“. Siparietto in cui c’è tutta l’essenza di Maria: solo lei sa come rendere questi momenti poco televisivi tanto familiari anche per noi da casa.

Giorgia super ospite ad Amici. Voto: 8

“Non infamarmi come fai di solito”, prima di cantare la sua magnifica Corpi celesti, Giorgia è stata presentata come la super ospite della puntata. E poteva forse mancare un piccolo momento con Emanuel Lo, il suo compagno da 23 anni? Tra gli ospiti in studio, in veste di giudici, per giudicare le esibizioni di canto e ballo anche Giuseppe Giofrè, Irma Di Paola, Al Bano e Jake La Furia. Giudici sempre positivi, ma con qualche appunto: ora i ragazzi devono fare sul serio e superare la cosiddetta “comfort zone”. L’avvertimento c’è stato, più volte: riusciranno a coglierlo tutti per la prossima sfida?

Angie e Love in the dark, pura emozione. Voto: 8

Angie è tra le migliori allieve di questa edizione. Spicca, sempre: come ha detto Al Bano, oltre ad avere una “interessantissima” voce, ha anche una interessantissima anima. Durante l’esibizione di Angie, in studio ad Amici è avvenuta una piccola magia: questo è il talento. Da mesi Angie si impegna: Maria De Filippi la guardava con orgoglio durante l’esibizione, Rudy Zerbi la osservava e ascoltava con attenzione, senza perdersi la minima nota. La Pettinelli, che “deve essere sempre la Celentano del canto”, non si è detta molto convinta della sua performance, e l’ha trovata “leziosa”. Ma Angie è stata tutto meno che leziosa e finta, e in sua difesa si sono schierati Zerbi, Cuccarini e persino Al Bano.

Pubblico in visibilio per Riccardo, ma è guerra tra Rudy Zerbi e Pettinelli. Voto: 5

Riccardo è un performer fatto e finito: parola di Jake La Furia. E infatti, come sempre, si è fatto valere: trascina il pubblico, riesce a farsi sentire, emoziona nei momenti salienti. Forse non piace a tutti, ma Riccardo ha del potenziale, e lo ha capito bene Rudy Zerbi. Ma Anna Pettinelli non è d’accordo: momento di tensione in studio, con ben due interventi, quello di Lorella Cuccarini e Maria De Filippi, per chiudere la questione.

“Ci devi dire perché ha cantato male”, Zerbi lo ha chiesto più volte, e la sua furia è stata abbastanza evidente. La Pettinelli alla fine ha risposto, dopo essere stata sollecitata dalla Cuccarini, paciere del tavolo. “Perché quando inizia a cantare sulle strofe è sempre un po’ imprecisino”. Ma Zerbi non è stato assolutamente d’accordo con lei: “Di tecnica non sai niente“. Quando però i toni si sono alzati troppo (come di consueto nelle liti Zerbi-Pettinelli), è arrivata lei: Maria De Filippi ha impedito che la situazione degenerasse mandando avanti le esibizioni, con tono perentorio. Grazie, Maria (per lei, sempre 10). E bravo Riccardo.

I ballerini iniziano a tremare. Voto: 7

Secondo Giuseppe Giofrè, i ballerini devono iniziare a tremare. Perché quando c’è una presenza nuova, come Simone Galante, che è tanto talentuoso, con parecchia grinta e desiderio di mostrare la propria bravura, allora è perfettamente normale iniziare una nuova fase. Ci sono stati mesi per imparare, per affinarsi, per riuscire a limare i difetti. Ma ora il confronto è sempre più netto e diretto: il Serale è dietro l’angolo, e quel leggero tremolio è ciò che serve agli studenti per affermarsi ancora di più.

