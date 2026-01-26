Chi è Matteo Paolillo, star di Mare Fuori

Cantante e attore amatissimo, Matteo Paolillo è arrivato al successo grazie alla serie tv Mare Fuori.

Matteo Paolillo è uno dei volti più amati della nuova generazione di attori italiani. Il grande pubblico lo ha conosciuto e apprezzato grazie al ruolo di Edoardo Conte nella serie Mare Fuori, ma dietro quel personaggio intenso e tormentato c’è un percorso artistico costruito con studio, teatro, musica e tanta gavetta. Attore, cantante e performer, Paolillo ha saputo trasformare il successo televisivo in un trampolino per una carriera più ampia e sfaccettata.

Chi è Matteo Paolillo, la carriera

Matteo Paolillo è nato il 6 ottobre 1995 a Salerno. Cresciuto in Campania, si è avvicinato molto presto al mondo della recitazione. A soli 13 anni ha iniziato a studiare teatro presso il Teatro delle Arti di Salerno, dove ha mosso i primi passi sul palcoscenico e ha compreso che la recitazione sarebbe stata la sua strada.

Dopo il liceo si è trasferito a Roma per perfezionare la sua formazione. Qui ha frequentato il Conservatorio Teatrale La Scaletta e successivamente ha proseguito gli studi al Centro Sperimentale di Cinematografia, una delle scuole più prestigiose in Italia per attori e professionisti del cinema.

Il debutto televisivo è arrivato nel 2016 con una partecipazione alla serie Don Matteo, a cui sono seguiti altri ruoli minori che gli hanno consentito di fare esperienza sul set. Nel 2020 ha preso parte a produzioni come Vivi e lascia vivere e Famosa, ma il vero punto di svolta è arrivato nello stesso anno con l’ingresso nel cast di Mare Fuori, serie Rai ambientata in un carcere minorile di Napoli. Nei panni di Edoardo Conte, Paolillo ha conquistato pubblico e critica grazie a un’interpretazione intensa, diventando uno dei personaggi più amati della serie.

Parallelamente alla recitazione, Matteo Paolillo ha sempre coltivato una forte passione per la musica. Nel 2017 ha fondato il collettivo Suba Crew, con cui ha pubblicato l’album Matrioska. Proprio grazie a Mare Fuori ha fatto conoscere al grande pubblico anche il suo lato musicale. Ha interpretato O mar for, sigla della serie diventata virale, e ha iniziato un progetto solista con il nome d’arte Icaro, pubblicando brani ed EP.

Negli ultimi anni la sua carriera ha continuato ad ampliarsi. Nel 2025 è stato annunciato il suo coinvolgimento nel biopic su Gigi D’Alessio, dove interpreterà il cantante da giovane, mentre al cinema lo vedremo presto in Io + Te film in cui recita accanto ad Ester Pantano e dove è presente anche Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi e fidanzata di Ultimo.

La vita sentimentale di Matteo Paolillo

Per quanto riguarda la vita privata, Matteo Paolillo ha sempre mantenuto un atteggiamento molto riservato. Nonostante l’enorme popolarità raggiunta con Mare Fuori ha scelto di non esporre eccessivamente i suoi sentimenti e le sue relazioni.

L’unica storia d’amore resa pubblica è stata quella con Alessia Fenderico, iniziata intorno al 2021. La relazione è durata circa due anni, fino al 2023, ed è stata confermata da alcune apparizioni insieme e da contenuti condivisi sui social. La loro separazione è avvenuta in modo discreto, senza dichiarazioni ufficiali o polemiche.

Dopo la fine di questa relazione, Paolillo non ha reso note altre storie sentimentali. Nel tempo sono circolate voci e indiscrezioni, spesso legate a colleghe o al mondo dello spettacolo, ma nessuna è mai stata confermata direttamente dall’attore.