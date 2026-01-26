Ultimo e Jacqueline, la verità sul presunto tradimento e i versi della canzone sulla crisi

Ultimo e Jacqueline sono ancora in crisi? Cosa è successo davvero fra i due? La verità.

IPA Ultimo e Jacqueline

Cosa sta succedendo fra Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo? Secondo alcune indiscrezioni i due sarebbero in crisi e si sarebbero allontanati. Dietro questa scelta l’ombra di un possibile tradimento.

Ultimo e Jacqueline, la verità sul presunto tradimento

Nei giorni scorsi era stato fatto il nome di Matteo Paolillo, attore di Mare Fuori, come presunta terza persona nella storia d’amore di Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo. La figlia di Heather Parisi infatti conosce l’artista poiché hanno recitato insieme in Io + Te, nuovo film in cui Jacquelina ha una piccolissima parte.

Secondo quanto svelato da Alessandro Rosica però i due si sarebbero separati, ma dopo un periodo di distanza avrebbero scelto di tornare insieme, iniziando un percorso di terapia di coppia. A separarli sarebbero stati gli impegni lavorativi e la mancanza di passione.

“Super fake news – ha scritto l’esperto di gossip parlando della notizia del tradimento -. Si erano lasciati poiché non c’era più passione tra i due, la famiglia di lui e l’aiuto di uno psicologo di coppia li ha aiutati a tornare insieme. Ora sono sereni, nessun tradimento”.

Non solo, sembra che Ultimo abbia scelto di raccontare questo momento particolare della sua vita sentimentale in Acquario, il suo ultimo singolo. “Ho capito che col tempo certe cose vanno giù – recita la canzone -. Che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi. Vedi tu che cosa farne, butta i kiwi sono neri. Ho saputo fare pace con le mie battaglie perse. Non ho voglia di un abbraccio, ma tu abbracciami ugualmente. Ho capito che ti piace fare la sveglia quando serve. Perché il sesso è come l’aria, ti entra sempre facilmente”.

La storia d’amore di Ultimo e Jacqueline

La storia d’amore tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo è iniziata nel 2020 durante la pandemia. All’epoca lui le scrisse su Instagram dopo aver visto una foto di una giacca disegnata da lei con una pezza a forma di chitarra, invitandola scherzosamente a fare da chitarrista nel suo tour. Da lì la scelta di incontrarsi. Quella prima chiacchierata a Trastevere si trasformò presto in un profondo colpo di fulmine, tanto che Ultimo ha raccontato di essersi innamorato di Jacqueline prima ancora di dargli un bacio.

La coppia ha ufficializzato la relazione a marzo 2021 condividendo su Instagram uno scatto romantico, segnando così l’inizio pubblico della loro storia dopo mesi privati insieme. Negli anni successivi sono spesso apparsi insieme, sebbene mantenendo sempre la grande riservatezza tipica di Ultimo. Lei ha ispirato molte delle sue parole e melodie, tanto che il brano Altrove, uscito il 10 maggio 2024, è stato scritto e dedicato proprio a lei, con la coppia protagonista anche nel video ufficiale della canzone.

Il 25 giugno 2024 durante un concerto sold out allo Stadio Olimpico di Roma, Ultimo ha annunciato davanti ai fan che lui e Jacqueline aspettavano un figlio, un momento molto intimo in cui ha baciato il pancino della sua compagna e ha parlato a cuore aperto di famiglia. Il 30 novembre 2024 è nato il loro primo figlio, Enea, un evento che ha segnato una nuova tappa importante nella loro vita insieme.

Nel corso del 2025 e all’inizio del 2026 i fan hanno notato una diminuzione delle apparizioni social di coppia e si sono diffuse voci di possibile crisi o allontanamento, anche se non ci sono state conferme ufficiali dai diretti interessati.