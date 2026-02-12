Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo

Jacqueline Luna Di Giacomo rompe il silenzio sulla crisi con Ultimo e lo fa in modo molto particolare. Dopo settimane di indiscrezioni e gossip su una possibile rottura fra l’attrice e il cantante, arriva un gesto che punta a fare chiarezza.

Jacqueline, il gesto per Ultimo dopo i gossip sulla crisi

Nelle scorse settimane si era parlato di una possibile rottura fra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo. Molti sono infatti convinti che dopo la nascita del piccolo Enea, il figlio della coppia venuto alla luce a New York nel novembre del 2024, Ultimo e Jacqueline si sarebbero allontanati.

A causare la crisi sarebbe stato prima il lavoro e lo stress per il tour di Ultimo, poi l’avvicinamento di Jacqueline a Matteo Paolillo, protagonista di Mare Fuori, conosciuto sul set di Io + Te, film in cui la figlia di Heather Parisi ha recitato. L’attrice e il cantante non hanno mai voluto replicare alle speculazioni, ma in queste ore Jacqueline ha postato nelle Stories una foto e una frase che sembrano smentire la crisi.

La giovane infatti ha pubblicato la foto di un cavallo, alludendo al fatto che le piacerebbe riceverlo come regalo di San Valentino. E ha taggato Ultimo, scrivendo: “Io te la butto lì”. Segno non solo che la coppia festeggerà il giorno degli innamorati, ma anche che il sentimento fra i due c’è ed è più forte che mai.

Già qualche giorno fa l’attore Matteo Paolillo, coinvolto suo malgrado nei gossip sulla coppia, aveva smentito l’esistenza di una storia con Jacqueline e un possibile tradimento. “Questi gossip mi fanno proprio ridere, non c’è niente di vero”, aveva scritto.

L’amore di Jacqueline e Ultimo

Riservati e decisi a vivere la loro relazione lontano dai riflettori, Jacqueline e Ultimo formano una fra le coppie più chiacchierate dello showbiz. D’altronde la loro storia d’amore ha il sapore di una favola romantica. Prima l’incontro durante la pandemia di Covid-19 grazie ad una foto postata da lei su Instagram e dal commento scherzoso di lui, poi il primo appuntamento a Trastevere, fra chiacchiere e passeggiate.

Infine un amore nato senza scambiarsi nemmeno un bacio e la partenza di lei per gli Stati Uniti, con Ultimo che la raggiunge e le dedica una canzone per dichiarare i suoi sentimenti.

“Andando all’aeroporto la mattina del 4 gennaio mi arrivò uno dei messaggi più belli che mi abbia mai scritto, era tipo ‘Quello che è stato è talmente tanto che viverlo così a distanza toglierebbe quello che di speciale c’è’ – aveva raccontato lei qualche tempo fa, ricordando quei giorni nel documentario dedicato al cantante romano -. Dopo nemmeno due settimane a Los Angeles arriva una scatola rossa con dentro una chiavetta usb, una lettera scritta a mano e quello che poi ho scoperto essere il testo della canzone ‘Il filo che ci unisce’. Ci stavamo per rivedere da innamorati persi che, però, non si erano mai baciati o abbracciati. Siamo andati al mare, in barca al tramonto e da lì è nata una favola”.