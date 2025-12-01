Ultimo e Jacqueline insieme su Instagram: il video inedito dopo le voci di crisi

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo

Dopo le voci di crisi e – addirittura – di una rottura imminente, Ultimo e Jacqueline sono tornati a farsi vedere insieme su Instagram. Hanno scelto di farlo in modo molto particolare, ossia pubblicando un video inedito che li vede felici e sorridenti insieme al figlio Enea.

Ultimo e Jacqueline, il video inedito con Enea

Nel video pubblicato su Instagram da Ultimo, il cantante e la compagna appaiono uniti e innamoratissimi. Nella clip Jacqueline Luna Di Giacomo sorride all’artista romano poco prima del parto, poi lo accoglie, cullando fra le braccia il piccolo Enea appena nato. Un momento intimo ed emozionante che racconta il loro legame.

E poi ancora vediamo Enea crescere, già interessato alla musica del suo papà tanto da giocare con le corde della chitarra. Mentre Jacqueline e Ultimo lo osservano felici. La famiglia nella clip sembra serena, mentre il legame fra l’artista e la figlia di Heather Parisi appare più solido che mai.

Un modo, forse, per allontanare le voci di crisi che nell’ultimo periodo si erano fatte sempre più insistenti. Si era parlato di una separazione fra i due, distanti dopo la nascita di Enea, e della scelta di annunciare a breve la fine del legame.

L’amore (sempre più forte) di Ultimo e Jacqueline

A dispetto dei gossip dunque l’amore fra Jacqueline e Ultimo sembra essere sempre più forte e solido. D’altronde la loro sembra proprio essere una favola d’amore. Una storia romantica nata quasi per caso da un messaggio inviato su Instagram e cresciuta in una sola notte, quando lei stava per partire negli Stati Uniti. Poi l’arrivo di una canzone, scritta proprio per lei, e la voglia di ritrovarsi, attraversando l’Oceano, per stare insieme per sempre.

“Ho visto la foto di una giacca disegnata da lei, con una pezza a forma di chitarra, e le ho scritto: ‘Vuoi essere la chitarrista del mio prossimo tour?’ – aveva raccontato lui -. Ci siamo dati appuntamento a Trastevere, il quartiere dove è nata. Sono arrivato con uno zainetto e quattro birre. Abbiamo parlato tutta la sera, era tanto che non passavo una sera normale. Il giorno dopo lei partiva per l’America”.

“Ci eravamo innamorati, senza esserci mai dati un bacio – aveva aggiunto -. Ha una naturalezza, una solarità, un modo di essere invisibile ai più. Volevo capire cosa si nascondeva dietro di lei. Così appena è stato possibile l’ho raggiunta in America”.

“Andando all’aeroporto la mattina del 4 gennaio mi arrivò uno dei messaggi più belli che mi abbia mai scritto – aveva ricordato lei nel documentario dedicato all’artista -, era tipo ‘Quello che è stato è talmente tanto che viverlo così a distanza toglierebbe quello che di speciale c’è’. Dopo nemmeno due settimane a Los Angeles arriva una scatola rossa con dentro una chiavetta usb, una lettera scritta a mano e quello che poi ho scoperto essere il testo della canzone ‘Il filo che ci unisce’. Ci stavamo per rivedere da innamorati persi che, però, non si erano mai baciati o abbracciati. Siamo andati al mare, in barca al tramonto e da lì è nata una favola”.

