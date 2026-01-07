Ultimo e Jacqueline Luna, il ritorno dopo le voci di crisi: “Fondamentale la famiglia di lui”

Si è parlato tanto di una crisi tra il cantante e l'influencer figlia di Heather Parisi: oggi tra i due sarebbe tornato il sereno

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo

Si è parlato tanto di una crisi, e addirittura di una rottura insanabile, tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo. I due, che poco più di un anno fa sono diventati genitori del piccolo Enea, avrebbero attraversato un periodo complicato, che li avrebbe portati ad allontanarsi. Adesso però, dopo la tempesta sarebbe tornato il sereno: il celebre cantautore romano e la figlia di Heather Parisi avrebbero deciso di riunire la famiglia.

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, torna il sereno

La loro è sempre sembrata agli occhi degli altri una storia d’amore da favola: giovani, bellissimi, innamoratissimi. Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo non hanno mai ostentato la purezza del loro legame, e in poco tempo sono diventati una delle coppie più amate sui social e non. Il loro amore è sbocciato con spontaneità ed è cresciuto con naturalezza con l’arrivo del piccolo Enea, nato a fine novembre del 2024.

Ma ben presto quell’idillio pareva essersi spezzato: sui social i due, a distanza di qualche mese dalla nascita del loro bambino, non sono apparsi più insieme per parecchio tempo, elemento che aveva messo immediatamente in allarme i tanti fan della coppia e della loro favola d’amore moderna. “Purtroppo tutto si è raffreddato”, aveva fatto sapere lo scorso novembre l’esperto di gossip Alessandro Rosica in una storia su Instagram parlando del legame sentimentale tra il cantante e l’influencer. “Prossimamente annunceranno la rottura. Non ora, più avanti. Ormai sono separati in tutti i sensi, sono solo genitori”.

Adesso però la crisi sarebbe rientrata: a darne notizia è sempre Rosica, che su Instagram ha fatto sapere: “Jacqueline e Ultimo ci riprovano! Sono di nuovo fidanzati. La famiglia di lui e gli amici hanno contribuito”. A portare alla riappacificazione della coppia sarebbero le persone a loro più vicine che, di certo, vogliono il bene della famiglia. A dare conferma anche una foto pubblicata dall’influencer su Instagram: in occasione dell’Epifania ha condiviso una foto delle calze della Befana. E nessuno manca all’appello: c’è quella per lei, per il piccolo Enea, per i cani e i gatti di casa e anche quello per “papi”, ovvero Ultimo.

Lo scorso novembre il cantante aveva pubblicato un video toccante sul primo anno di vita del figlio, mostrando immagini inedite anche con la compagna. Un modo per mettere a tacere le voci di crisi, ma che non era riuscito a spegnere i pettegolezzi sulla loro presunta rottura, alimentati dalla lontananza sui social.

Il rapporto difficile con Heather Parisi

Se da un lato la crisi con Ultimo sembra ormai un ricordo lontano, Jacqueline Luna Di Giacomo continua ad affrontare i pettegolezzi riguardo al rapporto – da sempre complesso – con la madre Heather Parisi. La ballerina, ospite di Verissimo solo poche settimane fa, ha ammesso di non aver mai incontrato il nipotino. “Non ho avuto ancora l’opportunità di conoscere Enea, mi piacerebbe moltissimo. Siamo qui in Italia ancora per qualche giorno e siamo sotto Natale, incrociamo le dita, magari faremo anche questo incontro”, ha raccontato a Silvia Toffanin.

Durante l’intervista la ballerina ha provato a offrire un ramoscello d’ulivo alla figlia: “Sono molto orgogliosa di Rebecca e Jacqueline. Sono diventate due donne indipendenti. Hanno trovato la loro strada nel lavoro e soprattutto nella vita”. Purtroppo però pare che i rapporti tra madre e figlia non siano affatto idilliaci: in molte occasioni Jacqueline Luna ha parlato dello splendido legame con la madre del suo compagno, mentre con Heather Parisi le cose saebbero parecchio complicate. “Rispetterò per sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita. Mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere. Non vedo mia madre da 10 anni“, aveva fatto sapere lei.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!