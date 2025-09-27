Rebecca Jewel mamma, il commento di Jacqueline Luna e il silenzio di Heather Parisi

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Heather Parisi è diventata di nuovo nonna: la sua prima figlia, Rebecca Jewel Manenti – che la showgirl ha avuto dal primo marito Giorgio Manenti – è diventata mamma di una bambina, Sole. La dentista lo ha fatto sapere sui social, dove ha pubblicato la prima foto della piccola che stringe la sua mano e quella del compagno, Carlo Franceschini.

Jacqueline Luna Di Giacomo non ha potuto che esprimere tutta la sua gioia commentando il post su Instagram della sorella maggiore, ma c’è un silenzio che pesa, quello della madre Heather Parisi.

Rebecca Jewel è diventata mamma per la prima volta: la gioia della sorella Jacqueline Luna Di Giacomo

La primogenita di Heather Parisi, Rebecca Jewel Manenti, è diventata mamma per la prima volta. A dare la notizia è stata la stessa neo mamma su Instagram: la dentista ha condiviso con i follower uno scatto della manina della piccola Sole che stringe la sua e a quella del compagno Carlo Franceschini. La bimba è nata lunedì 22 settembre a Roma, ma i neo genitori hanno preferito godersi in famiglia i primi momenti in tre e comunicare la nascita solo negli ultimi giorni.

Un momento di gioia non solo per la coppia ma anche per la sorella di Rebecca Jewel, Jacqueline Luna Di Giacomo, che ha voluto esprimere tutta la sua felicità commentando il post su Instagram. “Finalmente posso essere la zia figa da cui scapperà quando vorrà andare a ballare e io ovviamente la coprirò. Vi amo all’infinito“, ha scritto l’influencer.

La compagna di Ultimo aveva annunciato la gravidanza della sorella su Instagram, condividendo uno scatto dolcissimo mentre le accarezzava il pancione: “Mia sorella diventa mamma, io divento zia, Enea diventa cuginetto grande. La vita è bella bella bella bella davvero!”. Le due sono molto unite: seppur figlie di padri diversi – Rebecca Jewel è figlia dell’imprenditore Giorgio Manenti, Jacqueline Luna dell’ortopedico Giovanni Di Giacomo – sono cresciute insieme. La primogenita di Heather Parisi è volata persino a New York per per assistere alla nascita del piccolo Enea, il figlio dell’influencer e del cantante Ultimo, nato a fine novembre del 2024.

I rapporti con Heather Parisi

Se da un lato Jacqueline Luna ha mostrato tutta la sua felicità sui social, dall’altro mamma Heather Parisi tace. Pesa infatti il suo silenzio dato che soprattutto con la sua secondogenita i rapporti non sono di certo idilliaci. Rebecca Jewel non ha mai parlato pubblicamente della madre: del resto ha scelto di vivere una vita lontano dai riflettori, scegliendo la carriera di dentista. Percorso di cui la showgirl è sempre stata fiera: “Oggi sono orgogliosissima di lei. Ha fatto una grandissima gavetta studiando all’estero, fa la dentista e abbiamo un bel rapporto. C’è complicità anche se ci vediamo una volta all’anno”, aveva raccontato.

La ballerina, che non ha mai commentato neanche la gravidanza della sua primogenita, prosegue la sua vita ad Hong Kong, dove si è costruita una famiglia insieme al marito Umberto Maria Anzolin e i figli gemelli Dylan ed Elizabeth, arrivati nel 2010. A Verissimo aveva dichiarato: “Non ho intenzione di raccontare quando vedo i miei figli, dove vedo i miei figli, perché sono affari nostri. So che mamma sono, che mamma sono stata. Sicuramente non sono una mamma perfetta perché la perfezione non esiste”.