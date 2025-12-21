Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Heather Parisi e la verità sulle violenze e il rapporto con la Cuccarini

Un’intervista molto intensa, quella concessa da Heather Parisi a Verissimo. Si è partiti con grande tenerezza, parlando dei suoi figli ormai cresciuti e di quei momenti di tenerezza sfumati nel tempo. Si è poi giunti, però, a tematiche molto più delicate.

Il rapporto con i figli

La vita di Heather Parisi si svolge a Hong Kong, dove ha trovato la propria dimensione. Non dimentica però l’Italia, anche perché qui vive parte della sua famiglia. Ci torna 3-4 volte all’anno e non solo per lavoro.

A Hong Kong vive con il proprio compagno Umberto Maria Anzolin e i gemelli Elizabeth e Dylan. Quest’ultimo è ormai molto cresciuto, al punto da essere stato convocato per la nazionale di calcio. È molto alto, più del papà, e di ruolo fa il portiere, ha raccontato.

È molto schivo e oggi lei fa fatica ad avere un rapporto aperto e affettuoso come un tempo. Le mancano un po’ quei periodi, anche se ha dalla sua la complicità evidente con sua figlia Elizabeth. Le ha infatti registrato un videomessaggio.

Parla molto bene l’italiano, per quanto sia la sua terza lingua (mandarino e inglese sono le prime due). Ha raccontato di come abbia scoperto proprio in Italia del passato da star di sua madre, vedendo gli altri comportarsi con lei in un certo modo: “Lei però è mia mamma e una persona normalissima”.

In quest’occasione Heather ha poi potuto conoscere di persona la nipotina Sole, figlia di Rebecca Jewel Manenti. Ha spiegato d’essere molto orgogliosa delle sue figlie, Rebecca e Jacqueline, delle donne che sono diventate e del fatto che abbiano trovato il loro posto nel mondo. Il tono è però un po’ cambiato quando ha citato Jacqueline. Silvia Toffanin se n’è resa conto e, senza entrare nel dettaglio, le ha chiesto se le facesse male questa situazione: “Sono una persona molto paziente e pacifica”. Il tempo guarirà tutto, dunque? La Parisi sembra crederci.

Violenza subita

All’Italia non si legano però soltanto bei ricordi, anzi. La prima fase nel nostro Paese è stata molto complessa per lei. Lei era giovanissima ma già desiderosa di una famiglia. Tutti però le imponevano un certo status. Doveva essere una diva, distante da tutti e senza legami. Ciò per aumentare il desiderio del pubblico.

Viveva però un dramma interiore, quello della bulimia. Mangiava tantissimo, ha spiegato, per poi vomitare: “Ciò mi ha resa vulnerabile e non puoi assolutamente esserlo. Sono coì stata violentata e per questo aiuto a Hong Kong le persone che hanno subito violenza. Molte non riescono neanche a confessarlo a casa”.

A ciò si sono aggiunte poi anche le violenze domestiche subite da un suo compagno. Un dramma profondo, ignorato da tanti che, intorno, sapevano esattamente cosa stesse accadendo:

“Sapevano e nessuno diceva niente. Tutti lo proteggevano mentre per me le conseguenze erano allucinanti. Una persona del mio entourage ma non voglio parlarne. Sono qui per dire che, dopo tante fasi negative, ora sono felice e ho trovato l’amore vero”.

Il legame con Pippo Baudo

Heather Parisi ha poi voluto ricordare Pippo Baudo, parlando di un rapporto vero che andava oltre il palco. Lo ha descritto come un gran perfezionista, molto simile a lei e per questo c’era grande rispetto tra loro.

Dopo il filmato di una storica intervista, l’ex showgirl ha svelato che avrebbe di certo voluto fare Fantastico 6 e 7. Del resto Pippo Baudo voleva che lei ci fosse. La verità dietro quell’assenza richiede un racconto molto lungo, dice, e riassume tutto così, con parole che faranno un po’ discutere:

“Ho scoperto io Lorella Cuccarini, come diceva Baudo. Eravamo a Copenaghen, lei era una delle mie ballerine, e Pippo stava cercando un’italiana per Fantastico 6, da mettere al mio fianco. E io ho detto ‘guarda quella ragazza là, ha una faccia dolce, una gamba lunga e una grinta incredibile. Non è tecnicamente perfetta ma ha qualcosa’. Avrei dovuto farlo con lei ma questo abbinamento era scomodo per alcuni, nonostante lui volesse questa coppia. Non sono mai stata una primadonna che voleva il palco con sé. Ho fatto tanti duetti, anche con Carla Fracci. Sarebbe stato stimolante con una ragazza più giovane e invece ho dovuto attendere il 2016”.

Un messaggio di pace? Questa la domanda della Toffanin, ma Parisi nega ci siano mai stati problemi tra loro. Solo invenzioni della stampa, così le manda un bacio. Chi sa se la conduttrice avrà qualcosa da dire in merito a questa storia.

