Heather Parisi durissima sui paragoni tra le sue figlie: “L’odio è diventato un hobby”

Heather Parisi torna a sfogarsi sui suoi canali social, questa volta per difendere sua figlia Elizabeth. La showgirl ha condiviso un lungo commento rivolto agli utenti che, sotto le foto della ragazza nata dall’amore con Umberto Maria Anzolin, la paragonano alla sorella Jacqueline sostenendo che sia più bella di lei.

Heather Parisi, lo sfogo contro i paragoni tra le figlie

Heather Parisi non si tira indietro quando sente il bisogno di dire la sua. Da sempre molto attiva sui social, risponde senza filtri a critiche e polemiche, soprattutto quando in gioco ci sono i suoi affetti.

A scatenare la sua reazione, questa volta, sono alcuni commenti alle foto di Elizabeth, paragonata alla sorella maggiore Jacqueline Luna. Osservazioni sul suo aspetto fisico, spesso accompagnate dall’idea che Jacqueline sia “più bella di lei”.

Stanca di leggere simili paragoni, Heather ha reagito con un lungo sfogo: “Quanti commenti del tipo ‘tua sorella Jacqueline è più bella di te’ devo ancora leggere sotto la foto di mia figlia Elizabeth? Non è solo cattiveria. È qualcosa di più viscerale, di più malato”.

La showgirl ha poi sottolineato come, troppo spesso, a scrivere certe frasi siano donne e mamme che dovrebbero saperne il peso: “Dovrebbero aver visto abbastanza vita da sapere che le cicatrici dell’anima non si rimarginano con un ‘like’. Invece no. Con un dito, dal divano di casa, stilano classifiche di bellezza su un’adolescente. Usano il corpo di una ragazzina come un’arma per colpire me, la madre”.

Per lei, questi attacchi servono solo a ferire una madre a scapito della figlia: “Body shaming su una minorenne per ferire un adulto”.

Heather ha poi allargato il discorso a un fenomeno più ampio: “Viviamo in un’epoca in cui l’odio è diventato un hobby. Un passatempo da praticare nella pausa pranzo, tra una storia e l’altra. Si semina il male, si innaffia con il disprezzo, e si aspetta il raccolto amaro della sofferenza altrui. E il tutto avviene comodamente seduti sul divano di casa, nascosti dietro un profilo anonimo”.

Heather Parisi, il commento della figlia Elizabeth alle critiche

Lo sfogo di Heather si intreccia anche con un momento molto intimo e personale. La showgirl ha infatti raccontato la reazione della figlia Elizabeth di fronte ai paragoni e alle critiche ricevute: “Mi ha guardato e ha detto: ‘Mamma, sono felice se le mie sorelle sono più belle di me. Davvero, lo sono. Ma anche io ho diritto di vivere la mia vita senza essere giudicata ingiustamente’”.

Un pensiero che, secondo Heather, racchiude tutta l’innocenza della figlia e al tempo stesso la responsabilità di chi l’ha giudicata: “C’è un amore puro, non competitivo, che voi non potete nemmeno concepire. E c’è una richiesta di umanità così semplice, così basilare, che fa vergognare di doverla ancora pronunciare”.

Un messaggio che ribalta i ruoli. Da una parte l’odio di chi giudica, dall’altra la maturità sorprendente di una ragazza ancora giovanissima: “Lei, l’oggetto del vostro disprezzo, è dieci volte più persona e cento volte più saggia di voi che la giudicate e la etichettate. Voi parlate di corpi, lei parla di felicità. Voi costruite muri di odio, lei costruisce ponti d’amore”.

Poi chiude: “Voi le negate un diritto fondamentale, e lei ve lo ricorda con la dolcezza di chi è ancora capace di vedere il bene. E il mondo in cui viviamo è proprio questo: un posto dove un’adolescente deve ricordare agli adulti il significato della parola diritto e della parola dignità”.