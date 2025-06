Jacqueline Luna Di Giacomo, l’abbraccio inaspettato e lo sfogo: “Non mi sento mai abbastanza”

IPA Jacqueline Luna Di Giacomo

Jacqueline Luna Di Giacomo torna a parlare a cuore aperto delle proprie fragilità e lo fa attraverso una storia pubblicata su Instagram in cui parla del suo rapporto con la sindrome dell’impostore, una condizione psicologica che porta le persone a credere di non meritare i propri successi e a sentirsi costantemente in difetto.

La figlia di Heather Parisi racconta dunque la sua esperienza con questa sindrome, mentre le presunte voci di crisi con il marito Ultimo sembrano essere ormai un lontano ricordo: un abbraccio speciale ha messo a tacere ogni possibile supposizione.

Jacqueline Luna Di Giacomo e quel non sentirsi mai abbastanza: le sue parole

Non sentirsi mai abbastanza, non meritare i propri successi, non essere mai all’altezza: la sindrome dell’impostore è una condizione psicologica che mette in seria difficoltà chi ne soffre, portando la persona a sminuirsi in ogni occasione, portando così frustrazione e senso di inadeguatezza.

Condizione che sembra conoscere bene anche Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia della nota showgirl Heather Parisi nonché compagna del cantante Ultimo. La giovane ne ha parlato proprio sul suo profilo Instagram dove, attraverso una storia, ha rivelato il suo rapporto con questa sindrome ripostando la frase: “Il tuo peggior nemico sei tu stesso, e la tua sindrome dell’impostore”.

Per spiegare queste parole a prima vista enigmatiche, Jacqueline ha rivelato di non sentirsi mai abbastanza e come questa condizione rappresenti per lei sia una forza che una rovina.

L’aspetto negativo del non saper riconoscere il proprio valore o i propri successi porta infatti a provare profonda insoddisfazione, mentre dall’altra parte della medaglia c’è lo sprone nel fare sempre meglio, non sentendosi mai arrivati.

La figlia di Heather Parisi ha dunque un rapporto conflittuale con questa sindrome che da una parte la porta a creare e dall’altra le fa pensare di stare fingendo. “Non sentirmi mai abbastanza è sia la mia forza che la mia rovina. È ciò che mi spinge a fa creare, ma che al tempo stesso mi sussurra che sto fingendo. È un ciclo infinito: più faccio, più dubito, e più dubito, più faccio” ha rivelato infatti, mostrando così tutta la sua fragilità.

Eppure la giovane è un’influencer molto seguita, compagna felice e mamma innamorata del piccolo Enea nato il 30 novembre 2024.

Questa riflessione perciò ha scosso parecchio i suoi followers portandoli a fare profonde riflessioni su cosa significhi non sentirsi mai abbastanza e non riuscire veramente a godere dei propri successi.

Quella di Jacqueline dunque è una testimonianza che unisce vulnerabilità e forza, e che conferma quanto sia importante parlare apertamente di salute mentale, anche (e soprattutto) quando tutto sembra perfetto dall’esterno.

Jacqueline Luna Di Giacomo, l’abbraccio che mette a tacere le voci di crisi

Negli ultimi tempi si è parlato spesso di una possibile crisi tra Jacqueline Di Giacomo e il compagno Ultimo: poche settimane fa l’esperto di gossip Alessandro Rosica, nel rispondere ad una domanda su come mai la coppia non comparisse insieme sui social, aveva dichiarato “Crisi, come già detto ieri in live. Momento no. Ma sono ancora fidanzati”.

La rivelazione ovviamente aveva fatto preoccupare non poco i fan della coppia, ma ora per fortuna sembra tutto rientrato e un dolce abbraccio, immortalato sui social, ha fugato ogni dubbio, rassicurando tutti.

Jacqueline infatti è stata fotografata mentre abbraccia teneramente Anna, la mamma del compagno Ultimo, presente anche lei all’uscita della sala prove dove il cantante si prepara per i suoi concerti estivi negli stadi. D’altronde Jacqueline non ha mai nascosto l’affetto per la suocera e il tenero legame che le lega.

Le due donne sono state riprese insieme, sorridenti, mentre cantano uno dei brani intonati dai fan presenti: un gesto semplice ma fortemente simbolico che mette a tacere ogni possibile pensiero di crisi all’interno della coppia.

Ovviamente la cosa non è sfuggita ai fan di Jacqueline che, per tutta risposta, hanno commentato entusiasti il gesto. Tra i vari commenti però ne spicca uno che non è affatto casuale: “Lei si meritava una mamma così”.

Il riferimento è ovviamente al rapporto difficile che Jacqueline ha con sua madre Heather Parisi con cui la giovane ha da sempre un rapporto molto conflittuale.