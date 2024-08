Ultimo e Jacqueline Luna, “Heather Parisi non conoscerà suo nipote”: l’indiscrezione

Secondo alcune indiscrezioni, Heather Parisi non avrebbe intenzione di conoscere il nipotino che sta per darle sua figlia Jacqueline Luna, compagna di Ultimo

Fonte: IPA Heather Parisi, Ultimo e Jacqueline Luna

Jacqueline Luna Di Giacomo sta vivendo un momento molto speciale: la ragazza è infatti in attesa del primo figlio dal compagno Ultimo, e la coppia è al settimo cielo. A turbare (almeno in parte) la serenità della giovane influencer sarebbe tuttavia l’atteggiamento di sua madre Heather Parisi: secondo alcune indiscrezioni, l’ex ballerina non solo non avrebbe telefonato alla figlia per congratularsi, ma non avrebbe neppure alcuna intenzione di conoscere il suo nipotino.

Jacqueline Luna Di Giacomo, Heather Parisi reagisce alla gravidanza

Jacqueline Luna e sua madre Heather Parisi non sono in buoni rapporti, e neppure la gravidanza della ragazza sembrerebbe poter migliorare la situazione tra le due. L’ex ballerina, infatti, non avrebbe mai scritto o telefonato alla figlia per farle gli auguri, e non avrebbe alcuna intenzione di conoscere il suo futuro nipote. A sostenerlo, l’esperto di gossip Alessandro Rosica, che per primo aveva annunciato la dolce attesa della ragazza e del suo fidanzato Ultimo.

Fonte: IPA

Secondo l’esperto di gossip, la popolare showgirl non avrebbe mostrato alcun interesse per l’imminente nascita del nipote, e l’idea di incontrarlo non sarebbe una priorità. D’altro canto lei e Jacqueline non si parlano da anni, e neppure questa dolce notizia sembra poter appianare i dissidi. L’ indifferenza di Heather ha comunque molto indispettito i suoi fan, che sui social hanno manifestato il proprio dissenso.

Il rapporto di Jacqueline Luna ed Heather Parisi

Jacqueline Luna Di Giacomo è nata dalla relazione tra Heather Parisi e l’ ortopedico Giovanni Di Giacomo. Le due non hanno rapporti da tempo, nonostante in una recente intervista a Belve l’ex ballerina abbia dichiarato di riuscire a vedere regolarmente i figli. Parole prontamente smentite dalla ragazza, che ha affidato la sua verità ad un post su Instagram.

“Rispetterò per sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita. Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere. Non vedo mia madre da 10 anni“. In quanto alla relazione tra sua figlia ed il cantautore Ultimo, sempre nel salotto di Francesca Fagnani, la Parisi si è limitata a spiegare di non amare il gossip: “Abbiamo fatto un patto in famiglia, nessuno parla delle situazioni private. Io non parlo della mia storia, figuriamoci se mi metto a parlare delle cose private di mia figlia”. Dichiarazioni che, anche in questo caso, hanno fatto non poco discutere.

La storia tra Jacqueline Luna e Ultimo

Per quanto la relazione con sua madre non sia idilliaca, Jacqueline Luna può comunque contare sul supporto e sull’amore incondizionato del suo compagno Ultimo. I due ragazzi sono molto affiatati, ed hanno scelto di rivelare al mondo l’imminente nascita del loro primogenito in un modo molto speciale. Il cantautore ha dato il lieto annuncio nel corso di un suo concerto allo Stadio Olimpico chiamando sul palco la compagna e baciandole il ventre.

Rivolgendosi al pubblico l’artista ha detto: “Ho imparato da voi, da quando siamo partiti insieme, una cosa: la parola famiglia, l’ho imparata da voi”. Il filmato è diventato ben presto virale, e Ultimo e Jacqueline sono stati sommersi di affetto ed auguri.