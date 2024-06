Ultimo conferma: aspetta un figlio da Jacqueline. L’annuncio dolcissimo all’Olimpico

Fonte: IPA Il cantante Ultimo aspetta un figlio dalla fidanzata Jacqueline

Tutto vero: il cantante Ultimo mette su famiglia. La notizia era circolata nei giorni scorsi sui social ma solo ora è stata confermata dal diretto interessato, al settimo cielo per questo entusiasmante cambiamento nella sua vita privata. L’annuncio, più dolce che mai, è arrivato durante il concerto allo Stadio Olimpico di Roma di lunedì 24 giugno. Sul palco è salita la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo, che ha mostrato per la prima volta il suo pancino.

Ultimo presto papà: la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo è incinta

Durante il concerto sold out allo Stadio Olimpico di Roma Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi, è salita ad un certo punto sul palco nel bel mezzo dello show. Ultimo è corso dalla ragazza è ha baciato il suo ventre. Quindi l’ha presa per mano e si è avviato verso il parterre. Rivolgendosi al pubblico ha detto: “Ho imparato da voi, da quando siamo partiti insieme, una cosa: la parola famiglia, l’ho imparata da voi”.

Subito dopo ha cantato la canzone Quel filo che ci unisce. La scelta del brano non è stata di certo casuale: è stata scritta proprio per Jacqueline, che Ultimo ha conosciuto nel 2020 grazie ad amici in comune. Un momento davvero emozionante per i futuri genitori ma anche per il pubblico presente. Tanta commozione pure sul web, dove il video è diventato ben presto virale. Ultimo e Jacqueline non hanno fornito ulteriori dettagli sulla gravidanza ma secondo le indiscrezioni il primogenito è un maschietto che nascerà in autunno.

La storia d’amore tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo

“Non ho voglia di altre persone, non ho voglia di cose nuove”. Così Ultimo, 28 anni, ha cantato il suo amore per Jacqueline Luna Di Giacomo e lei, in risposta, ha scritto su Instagram, in concomitanza con la nuova canzone: “Non potremmo essere più diversi, eppure c’è qualcosa di così simile che ci accomuna e unisce… non ho ancora capito cosa sia… spero non basti una vita”.

La relazione tra Ultimo e Jacqueline Luna è stata ufficializzata nel 2021, ma si sono incontrati nel 2020: il primo appuntamento a Trastevere, dove hanno parlato per tutta la sera. Un amore forte, il loro, che ha superato persino la distanza.

“Abbiamo parlato tutta la sera, era tanto che non passavo una sera normale. Il giorno dopo lei partiva per l’America.Ci eravamo innamorati, senza esserci mai dati un bacio”, ha raccontato Ultimo, che in passato è stato legato all’influencer Federica Lelli (oggi compagna del tennista Matteo Berrettini).

Chi è Jacqueline Luna Di Giacomo, la figlia di Heather Parisi

Jacqueline Luna Di Giacomo è nata nel 2000 dalla relazione tra Heather Parisi e l’ortopedico romano Giovanni Di Giacomo. Per la showgirl si tratta della secondogenita: dal matrimonio naufragato con Giorgio Manenti, Heather ha avuto la primogenita Rebecca (che è molto legata a sua sorella Jacqueline). La Parisi ha poi avuto altri due gemelli, Dylan ed Elizabeth, dall’attuale marito Umberto Anzolin.

Nata e cresciuta a Roma, la Di Giacomo ha studiato per un periodo recitazione a Los Angeles. Non ha mai avuto un buon rapporto con la sua celebre mamma, che oggi vive a Hong Kong. “Non vedo mia madre da dieci anni”, ha ammesso Jacqueline nel 2023. La Parisi non ha mai avuto modo di conoscere Ultimo e nell’intervista a Belve con Francesca Fagnani ha preferito non rispondere alle domande sulla vita privata della figlia.