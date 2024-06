Fonte: IPA Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo

Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi, sarebbe incinta: Ultimo potrebbe diventare presto papà, come riportato in un’indiscrezione da Alessandro Rosica. Da tempo, in realtà, alcuni indizi lasciavano presagire la lieta novella, come la pausa dell’artista nel 2025. Nessun tour, proprio per accogliere il bimbo in arrivo. La notizia, circolata a fine aprile, non è stata smentita, e ora l’annuncio è stato condiviso dall’Investigatore Social sul suo profilo Instagram.

“Jacqueline Luna Di Giacomo incinta, Ultimo presto papà”

Tra Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo, l’amore è sempre stato… al massimo. Nonostante le voci di crisi di coppia, in realtà sempre smentite proprio dai diretti interessati, hanno vissuto il legame lontano dalle luci dei riflettori, condividendo ogni tanto scatti e foto su Instagram. E ora sarebbero pronti a uno dei passi più importanti e dolci: l’arrivo di un bambino, il primo figlio. Ad avere dato l’annuncio è stato Rosica su Instagram in un’esclusiva.

“Notizia certissima. Il cantante Ultimo e Jacqueline aspettano un bimbo. Complimenti a questa coppia meravigliosa e limpida”. A questo si è aggiunta un’ulteriore osservazione, ovvero: “La mamma di lei (Heather Parisi, n.d.r.) non vuole vedere il bimbo. Dispiace per queste faide tra famiglie. Il bimbo sarà un bel maschietto”. Fiocco azzurro, quindi, per Jacqueline Luna e Ultimo.

Gli indizi

A fine aprile, su Instagram, la coppia ha pubblicato quel che sovente viene definito uno “scatto sospetto”, ovvero una foto di Ultimo “appisolato” su Jacqueline Luna. La pancia scoperta ha subito scatenato le fantasie e i commenti dei fan riguardo a una presunta gravidanza. Che ora, con l’indiscrezione, sarebbe confermata, ma è sempre bene attendere l’annuncio ufficiale della coppia. A ciò si aggiunge il desiderio di Ultimo di fermarsi per il 2025, quindi di non programmare altre date per i concerti, cosa che ha insospettito ulteriormente i fan, e non solo.

“Siccome questo è il terzo tour di fila negli stadi, io credo sia giusto nel 2025 fermarsi. Quindi credo che nel 2025 non suoneremo”, l’annuncio è arrivato a marzo 2024, un mese prima rispetto allo scatto condiviso sui social. Nonostante lo stop al tour nel 2025, Ultimo – al secolo Niccolò Moriconi – ha annunciato un nuovo album e pubblicato il singolo Altrove, dedicato proprio alla fidanzata Jacqueline Luna.

La storia d’amore tra Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo

“Non ho voglia di altre persone, non ho voglia di cose nuove”. Così Ultimo ha cantato il suo amore per Jacqueline, e lei, in risposta, ha scritto su Instagram, in concomitanza con la nuova canzone: “Non potremmo essere più diversi, eppure c’è qualcosa di così simile che ci accomuna e unisce… non ho ancora capito cosa sia… spero non basti una vita”. La relazione tra Ultimo e Jacqueline Luna è stata ufficializzata nel 2021, ma si sono incontrati nel 2020: il primo appuntamento a Trastevere, dove hanno parlato per tutta la sera. Un amore forte, il loro, che ha superato persino la distanza: “Abbiamo parlato tutta la sera, era tanto che non passavo una sera normale. Il giorno dopo lei partiva per l’America. (…) Ci eravamo innamorati, senza esserci mai dati un bacio”, ha raccontato Ultimo.