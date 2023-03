“Ultimo e Jacqueline Luna si sono lasciati”: i primi segnali della crisi

Fonte: IPA I 10 momenti imperdibili di Sanremo 2023 che (forse) non dimenticheremo mai

Una storia che ha fatto sognare, la loro, come tutti gli amori giovanili – freschi, frizzanti, appassionanti. Due anni insieme, tantissime dediche social (incredibilmente belle, dobbiamo dirlo), ma anche qualche segnale di crisi, che i tanti fan hanno notato nell’ultimo periodo. Tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, la figlia di Heather Parisi, sarebbe finita secondo una indiscrezione: ecco cosa sappiamo e tutti i dettagli.

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo si sono lasciati?

Ad anticipare la rottura tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo è stato il settimanale Chi, con l’anteprima condivisa da Giuseppa Candela. La storia d’amore, iniziata due anni fa, è andata avanti a gonfie vele, tanto che spesso hanno condiviso storie, foto e dediche sui social, fino a un silenzio sospetto che negli ultimi tempi aveva destato qualche domanda.

Dopo la partecipazione in veste di Big a Sanremo 2023, dunque, la storia si sarebbe conclusa. Secondo il settimanale la crisi ci sarebbe da tempo, ma in ogni caso ormai non ci sarebbe più nulla da fare. Almeno per il momento né Ultimo – al secolo Niccolò Moriconi – né Jacqueline Luna hanno commentato l’indiscrezione sulla rottura.

I dettagli sulla crisi sui social

Da tempo i fan avevano notato un allontanamento sui social: come riporta anche Fanpage, i motivi per cui avrebbero scelto di separarsi non sono noti, ma le interazioni via social sono molto diminuite. In ogni caso, nessuno dei due ha scelto di non seguire più l’altro, un chiaro segnale che, qualora fosse confermata la rottura, sarebbero comunque in buoni rapporti.

Potrebbe trattarsi di una crisi passeggera? Jacqueline Luna frequenta la scuola di recitazione a New York: la coppia, nonostante la lontananza – Ultimo abita a Roma – non ha mai risentito della crisi per quasi due anni. “Sei er core mio”, aveva scritto lei, lasciandosi andare a una dedica dolce e spiritosa al contempo.

La storia d’amore tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo

Nel 2021, dopo alcune voci, è stato Ultimo a confermare la storia con Jacqueline Luna Di Giacomo su Instagram. Sentimentalmente legato a Federica Lelli un tempo, il suo cuore è tornato a battere più forte grazie a Jacqueline: dal flirt si è passato a un amore solido, un legame che ha fatto sognare, soprattutto per le dediche che spesso si dedicavano sui social.

“La tua purezza mi ha reso una persona migliore e mi fa stare bene gridarlo a tutti. Non posso far altro che ringraziare ogni strada che ho percorso, perché mi ha portato a te. Non credo nelle frasi sdolcinate, ma credo nel potere di un sentimento. Mi stai ricordando che Niccolò può essere grande quanto Ultimo, se non di più”, parole speciali, ma non solo. Perché quell’amore per Jacqueline a Ultimo ha cambiato davvero l’esistenza negli ultimi due anni.

“Al tuo fianco, senza fare rumore”, e adesso a fare rumore è proprio la loro presunta rottura. Fino alla conferma (o all’eventuale smentita), non possiamo fare altro che attendere, sperando – ovviamente – che possano ritrovare quell’amore di prima, che ha tanto portato del bene nelle loro vite.