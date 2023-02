Sanremo 2023, altri due colleghi ai ferri corti? L’indiscrezione su Marco Mengoni e Ultimo

Fonte: IPA I 10 momenti imperdibili di Sanremo 2023 che (forse) non dimenticheremo mai

Sanremo 2023 prosegue anche oltre la fine della kermesse canora. E questo non stupisce dal momento che, quella andata in scena all’Ariston, è stata un’edizione ricca di colpi di scena e di eventi che hanno tenuto banco sui giornali e sui social.

Della presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez si parla dal bacio di Rosa Chemical durante la Finale. Ma a quanto pare, almeno così dicono i rumors, ci sarebbero anche due colleghi ai ferri corti o, quantomeno, che sono apparsi distanti. Infatti è iniziata a circolare un’indiscrezione sui rapporti che sembrerebbero esserci tra Marco Mengoni, vincitore del Festival, e Ultimo che si è piazzato in quarta posizione.

Sanremo 2023, cosa sappiamo sul rapporto tra Marco Mengoni e Ultimo

Pare che questo Sanremo, oltre a numeri pazzeschi, canzoni bellissime e momenti di spettacolo indimenticabili, abbia dato vita anche a qualche indiscrezione in merito ai rapporti tra chi era in gara o chi si è trovato nel dietro le quinte. E, dopo le supposizioni su un altro allontanamento tra Elodie ed Emma, che sembravano invece essersi riavvicinate, ora sono spuntate delle indiscrezioni su Marco Mengoni e Ultimo. I due si sono piazzati nella top five della manifestazione, rispettivamente al primo e al quarto posto.

A mettere la proverbiale pulce nell’orecchio è stato The Pipol News: durante una diretta Instagram è stato detto che Ultimo – a quanto pare – non avrebbe mai salutato Mengoni. Ad affermarlo l’opinionista Amedeo Venza, che ha spiegato: “Ultimo non ha salutato mezza volta Mengoni”. Parole a cui ha fatto eco il giornalista Gabriele Parapiglia che ha confermato: “Risulta anche a me che non ci sono rapporti tra Ultimo e Mengoni”.

Le ragioni di questo atteggiamento non si conoscono e dai due interessati non è arrivato nessun commento a riguardo. Ultimo sta continuando a pubblicare su Instagram contenuti riguardo al suo lavoro e lo stesso sta facendo Marco Mengoni, vincitore dell’ultima edizione del Festival.

Sanremo 2023, tutte le polemiche e chi è ai ferri corti

Sanremo 2023 verrà ricordato anche per i tantissimi strascichi che ha lasciato. A partire da quella che è l’incognita più grossa: ovvero il rapporto tra Fedez e Chiara Ferragni. Una serie di indizi sembrerebbe alimentare le ipotesi di una crisi tra i due: dal silenzio social del rapper (rotto solo per un post e due storie), alla sua stessa assenza dalle storie e dai post di Chiara Ferragni, fino all’indiscrezione che racconterebbe che è stato bloccato dalla guardia del corpo della moglie.

Poi l’amicizia tra Elodie ed Emma che, a quanto pare, sarebbe nuovamente a un punto di rottura. Le due, che avevano legato tantissimo ai tempi di Amici di Maria De Filippi, si sono poi allontanate e riavvicinate. Ora sembrerebbero nuovamente distanti. L’indizio? Emma non ha sostenuto Elodie durante la gara, incitando il pubblico a votarla cosa che, invece, ha fatto con Lazza (con cui ha duettato durante la serata delle cover) e Tananai.

A questi rumors ora si va ad aggiungere anche quello che riguarda Marco Mengoni e Ultimo, come è stato rivelato da Amedeo Venza e Gabriele Parapiglia nel corso della diretta.

La verità? Forse non la sapremo mai, ma una cosa è certa: Sanremo 2023 ha lasciato il segno, anche nei gossip.