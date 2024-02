Marco Mengoni è la tipica bellezza mediterranea, con occhi a mandorla, capelli scuri e un fisico ben piazzato. Il cantante è infatti alto ben 1,88 metri e la sua notevole altezza è messa in risalto dal suo stile che, se negli anni degli esordi era semplice e casual, nel corso del tempo è diventato sempre più glamour e alla moda.

Marco Mengoni, da bravo ragazzo a icona di stile

Era il 2 dicembre del 2010 quando Marco Mengoni, con il supporto del giudice Morgan, si aggiudica il terzo posto nel talent show X Factor. La mancata vittoria fu una benedizione per il cantante che, da lì in poi, ottenne sempre maggior successo e grandi riconoscimenti. All’epoca Marco era un ragazzino di provincia come tanti altri, con un lungo ciuffo come si usava in quegli anni e uno stile che più semplice non si può.

La voglia di eleganza non mancava e, alle prime esibizioni televisive, il cantante indossava spesso blazer strutturati e completi sciancrati. Sotto, però, al posto della tradizionale camicia indossava delle semplici t-shirt, in linea con la sua immagine giovane e alla mano. Era già un cantautore incredibile e uno showman di tutto rispetto, ma il suo stile continuava a essere quello di un ventenne in libera uscita con gli amici. Bisognerà aspettare qualche anno per veder sbocciare l’icona di stile che è oggi.

Pelle, paillettes e tanta voglia di osare

Oggi, Marco Mengoni si contraddistingue per uno stile eclettico e volubile. Nelle occasioni più casual, sceglie abbinamenti semplici come bermuda e t-shirts o jeans e polo, giocando però con colori pastello e fantasia allegre. Agli eventi formali, è sempre elegantissimo, gentiluomo d’altri tempi ma con un twist tutto moderno. Sotto la giacca oversize osa con trasparenze e bluse in tessuti delicati come tulle e velo.

Ma è sul palco che il cantante dà il meglio di sé, senza più alcuna paura di osare. Tessuti preziosi e dettagli luccicanti, ultimamente scelti da lui da Donatella Versace, sua grande fan e stilista d’elezione. Mengoni sfoggia spesso canotte – che mettono in risalto le spalle muscolose – in versione disco: ricoperte di paillettes, glitter e cristalli. Il suo abbinamento prediletto è con i pantaloni in pelle, tra i trends irrinunciabili di questi anni.

Il suo look più iconico è senza dubbio quello sfoggiato allo scorso Festival di Sanremo, che lo vide trionfare con il romantico brano Due vite. Si tratta di un completo Versace, ridisegnato per lui ma fortemente ispirato ai completi disegnati dal grande Gianni Versace negli Anni ’80. Gilet e pantaloni in pelle, ben aderenti al corpo e impreziositi da dettagli d’oro. Era un omaggio alla comunità gay, in quegli anni emarginata e discriminata, un modo geniale e spregiudicato di rendere mainstream e glamour uno stile relegato ai bassi fondi, alle stanze buie e nascoste dei gay bar di tutto il mondo.

Quanto è alto Marco Mengoni

Come già detto, Marco Mengoni è un vero marcantonio, alto ben 1,88 cm. La sua notevole altezza gli permette di sfoggiare con grande nonchalance completi sciancrati e abbondantemente oversize. Osando anche con accesi colori pastelli. Le lunghe gambe e la larghe spalle non corrono infatti il rischio – concreto nelle fisicità più minute – di scomparire inghiottite dai capi. Un esempio da seguire per tutti gli spilungoni, uomini o donne che siano.