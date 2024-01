Marco Mengoni l’annuncio dopo il “silenzio” sui social: “Tour negli stadi 2025”. Le date

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Marco Mengoni, 10 look che l’hanno reso un sex symbol

In una svolta inaspettata, Marco Mengoni ha annunciato durante il TG1 di Rai Uno che il suo prossimo tour negli stadi è previsto per il 2025. Questa notizia ha sorpreso i fan, che si aspettavano una continuazione del tour nel 2024 dopo il trionfo dello scorso anno. Mengoni, con il suo tipico entusiasmo e sincerità, ha anche condiviso sentimenti contrastanti sul suo ruolo di co-conduttore al Festival di Sanremo 2024.

Marco Mengoni annuncia il suo Tour negli Stadi per il 2025

Poco fa Marco Mengoni ha suscitato curiosità tra i fan rimuovendo la sua foto profilo da Instagram e postando un messaggio criptico. Il cantante fa riferimento a un appuntamento per domenica sera, lasciando intendere una pausa dai concerti negli stadi per il 2024, suggerendo ai fan di rivivere i momenti passati attraverso le foto. Inoltre, nel suo post c’è un QR code che conduce ai suoi progetti futuri e un messaggio di supporto al tennista italiano Sinner, reduce dalla vittoria agli Australian Open.

Marco Mengoni ha annunciato un emozionante tour negli stadi per il 2025, una serie di concerti che promettono di essere un’esperienza indimenticabile per i suoi fan. Partendo dallo stadio Diego Armando Maradona di Napoli il 26 giugno, il tour toccherà città come Roma, Bologna, Torino, Milano, Padova, Bari e Messina. Mengoni, conosciuto per la sua capacità di connettersi profondamente con il pubblico, ha espresso la sua gioia per questa opportunità, descrivendo il ritrovarsi con i suoi fan come “felicità pura” e una fonte di conforto senza ansia. Il tour negli stadi 2025 di Marco Mengoni si annuncia come un’esperienza musicale imperdibile, che vedrà il cantante esibirsi in alcune delle arene più prestigiose d’Italia.

Le date nel dettaglio:

26 giugno Napoli Stadio Diego Armando Maradona

2 luglio Roma – Stadio Olimpico

5 luglio Bologna – Stadio Dall’Ara

9 luglio Torino – Stadio Olimpico

13 luglio Milano – Stadio San Siro

17 luglio Padova – Stadio Euganeo

20 luglio Bari – Stadio San Nicola

24 luglio Messina – Stadio San Filippo

Fonte: Getty Images

Mengoni scalda i motori per Sanremo 2024

Il 2024 si preannuncia come un anno ricco di impegni e successi per il cantante di Due Vite. Dopo aver conquistato i cuori all’ Eurovision e aver deliziato il pubblico con un tour trionfale in Italia e in Europa, Mengoni si prepara ora a un’avventura diversa. Salirà sul palco dell’Ariston come co-conduttore, un’esperienza che lo riempie di gioia ma anche di una certa apprensione. La sua capacità di connettersi con il pubblico e la sua empatia naturale lo rendono un artista e una personalità amati, capaci di instaurare un dialogo profondo con i suoi fan.

Marco Mengoni ha condiviso le sue emozioni riguardo al ruolo di co-conduttore al Festival di Sanremo. Ha espresso sia entusiasmo sia apprensione, descrivendo l’esperienza come una realizzazione improvvisa e sorprendente. Mengoni ha rivelato di sentire il peso e la pressione di questo incarico, sottolineando il suo desiderio di svolgerlo nel miglior modo possibile. Ha anche condiviso che, nonostante le sue iniziali idee su come affrontare questo ruolo, potrebbe finire per non attuarle, mostrando un approccio aperto e flessibile a questa nuova sfida.

Ecco infatti che a La Repubblica confessa: “Fino a pochi giorni fa era solo una cosa nel mio percorso astrale. Poi ho visto il primo spot e la scritta 74esima edizione. Porca miseria, è vero. È bellissimo ma sento anche il peso, la pressione. Vorrei farlo nel miglior modo possibile. Mi sono immaginato di fare delle cose, poi non farò niente di quello che ho pensato”.

“No, non ho trovato l’amore”

Nel discutere della sua vita privata, il sex symbol Marco Mengoni offre uno spaccato sincero e riflessivo. Contrariamente al cliché che vede il successo professionale in contrapposizione alla felicità personale, Mengoni si apre sulla sua singolarità emotiva. Nonostante non abbia trovato l’amore, si dedica a una ricerca interiore, accompagnato dal supporto di una terapeuta, per abbracciare una visione della vita meno binaria. Sempre a La Repubblica dichiara i fatti: “Vorrei innamorarmi tutti i giorni, sentire la botta allo stomaco. Da un po’ non provo questa sensazione, il mio “emotivogramma” è piatto. Poi mi abituo a stare solo e sono un solitario: costruisco mobili, curo le piante, vado al cinema e viaggio da solo”.