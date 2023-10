È La Dernière Chanson il titolo della versione francese di Due Vite, il singolo che ha visto trionfare Marco Mengoni sotto ogni punto di vista. Una canzone che gli ha fatto vincere 4 dischi di platino oltre che l’ultima edizione del Festival di Sanremo e il quarto posto all’Eurovision Song Contest, con il premio per la miglior composizione. Ora Marco Mengoni, che è già molto amato e seguito all’interno della scena musicale italiana, ha deciso di rilasciare una nuova versione di Due Vite che, molto probabilmente, lo renderà sempre più amato anche oltre i confini.

Partito nel 2009 a X Factor, il cantautore viene scelto da Morgan come concorrente nella categoria 16/24 anni, per poi vincere il primo premio e partecipare al Festival di Sanremo del 2010 con Credimi Ancora e poi nel 2013 con L’essenziale, brano che gli fece vincere la competizione. Da quel momento, nessuno lo ha più fermato. Marco Mengoni sta portando avanti una carriera costellata da successi che lo hanno consacrato una delle voci più amate in Italia, ma non solo. Sono moltissimi i fan che lo seguono anche fuori dall’Italia. A partire dal 13 ottobre, gli amanti della sua musica potranno gioire per un suo “nuovo” singolo, questa volta in lingua francese.

La Dernière Chanson è infatti la nuova versione di Due Vite confezionata da Marco Mengoni e disponibile sulle piattaforme dal 13 ottobre 2023. Il brano arriva dopo l’anteprima live del 24 aprile a Le Cigale di Parigi e anticipa il concerto del 25 ottobre, data in cui Marco Mengoni farà tappa a Le Zénith di Parigi per uno spettacolo che è parte del suo tour europeo: un palco da giganti, calcato da personalità musicali come The Chainsmokers, Bob Dylan, Olivia Rodrigo e Lewis Capaldi. Ad annunciare la nuova uscita è stato proprio lo stesso Mengoni, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato un selfie in cui si legge: “La mia versione francese di Due Vite fuori venerdì! I giochi sono fatti”.