Marco Mengoni, chi veste il cantante e co-conduttore a Sanremo 2024

L'attesa per Sanremo 2024 è alta, specialmente per vedere Marco Mengoni in una nuova veste di co-conduttore e i look scelti per l'occasione

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Marco Mengoni

L’attesa è palpabile, un brivido di eccitazione percorre l’aria mentre il Festival di Sanremo 2024 si appresta ad aprire le sue porte, portando con sé un’aura di glamour, talento e, naturalmente, moda. Al centro di questa fervente attesa c’è lui, Marco Mengoni, il cantante dalla voce inconfondibile e dal carisma travolgente, pronto a calpestare il palco dell’Ariston non solo come artista, ma in una veste inedita e sorprendente: quella di co-conduttore al fianco di Amadeus per la prima serata del festival. In questo contesto, il focus si sposta inevitabilmente sui look che Mengoni ha scelto per l’occasione, rendendolo protagonista di un discorso che va oltre la musica, toccando le corde della moda e dello stile.

Chi veste Marco Mengoni a Sanremo 2024

Nonostante il velo di mistero che ancora avvolge i dettagli completi del guardaroba di Marco Mengoni per Sanremo 2024, alcune anticipazioni hanno già acceso i riflettori su quello che promette di essere un vero e proprio show di stile e eleganza. Il primo look rivelato attraverso i social dal cantante stesso – un accappatoio bianco lasciato apertamente sbottonato sul petto – ha già fatto parlare di sé, suggerendo un approccio giocoso e allo stesso tempo sofisticato alla moda. Tuttavia, è la collaborazione con Fendi a catturare l’attenzione: Marco Mengoni, già avvistato in prima fila alle sfilate della griffe romana, sembra confermare la sua predilezione per un marchio che si distingue per eleganza, innovazione e un certo non so che di audacemente chic.

La scelta di Fendi come firma di uno dei look per la serata inaugura un dialogo tra musica e moda, tra l’arte del cantare e quella del vestire, che trova in Mengoni un interprete d’eccezione. Le anticipazioni sui gioielli Tiffany&Co. per tutti gli outfit aggiungono un ulteriore strato di fascino e lusso, delineando un’immagine di Marco Mengoni che promette di brillare sotto i riflettori dell’Ariston con un allure unico e inconfondibile.

Il Festival di Sanremo non è solo la più grande vetrina della musica italiana, ma anche un palcoscenico straordinario dove moda e stile giocano ruoli da protagonisti, delineando le tendenze e celebrando la creatività degli artisti. Tra questi, Marco Mengoni si è distinto non solo per il suo indiscutibile talento musicale ma anche per la sua audace evoluzione stilistica, che ha raggiunto l’apice nella scorsa edizione del Festival, per poi rinnovarsi sorprendentemente in vista di Sanremo 2024.

Fonte: Getty Images

L’anno scorso Mengoni vinceva Sanremo con Versace

Marco Mengoni, vincitore di Sanremo 2023 con il brano Due vite, ha confermato i pronostici che lo vedevano favorito grazie a una performance emotivamente potente e a un’immagine rinnovata e coraggiosa. Il suo stile, rivoluzionato sotto la guida di Donatella Versace, ha fatto breccia nei cuori del pubblico e della critica, segnando un momento iconico nella storia del Festival.

La scelta di Mengoni di affidarsi a Versace per il suo guardaroba sanremese ha rappresentato una svolta audace e decisiva. L’artista ha calpestato il palco dell’Ariston con look che omaggiavano l’epoca d’oro degli anni ’90, disegnati da Donatella e ispirati alle creazioni del compianto Gianni Versace. Il primo outfit, un completo in pelle Atelier Versace, ha immediatamente stabilito un nuovo standard di eleganza ribelle, mentre il secondo, un pezzo vintage della collezione Primavera/Estate 1993, ha rivelato una scelta stilistica forte e decisa, che ha saputo mescolare elementi di bondage con l’alta moda.