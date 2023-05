Elodie sfoggia un nuovo look per “Pazza musica”. E Mengoni la bacia

Fonte: Getty Images David di Donatello 2023, Elodie scopre l’addome e le gambe. I look delle vip

Pazza Musica? Sì, grazie! L’estate di Elodie, strepitosa con un nuovo look, e Marco Mengoni inizia con un brano che promette scintille e un video nel quale hanno dimostrato di avere un’intesa innata. L’artista romana sta vivendo un periodo bellissimo, fatto di grandi successi e di un nuovo amore che le ha restituito il sorriso. Il ritorno in radio non poteva quindi avvenire in un modo migliore e con un partner d’eccezione, che le ha schioccato persino un bacio difficile da non notare.

Elodie, il nuovo look per Pazza Musica

Lunghi capelli extra lisci e una lieve schiaritura anni ’90: Elodie ha pensato bene di rivoluzionare il suo aspetto per il lancio di Pazza Musica, il nuovo singolo per l’estate in duetto con Marco Mengoni, e lo ha fatto nel migliore nei modi. A dire il vero, non sembra neanche lei: abbandonata la lunga chioma corvina, l’artista romana è apparsa meravigliosa in questa veste inedita che ci ha riportato indietro nel tempo.

E sì, perché le è stato sufficiente indossare una t-shirt bianca e una mini rosa per trasmettere vibes del passato che, accompagnate al suono trascinante del brano, rendono tutto assolutamente perfetto. A lei, poi, è davvero difficile resistere. Nemmeno Mengoni ci è riuscito, tanto che si è spinto fino a schioccarle un bacio comparso nelle stories di Instagram condivise da Elodie.

Entrambi stanno vivendo un periodo veramente d’oro. Lui è reduce dall’ottima prova all’Eurovision Song Contest con Due Vite, in cui ha conquistato il quarto posto, lei dal suo primo concerto al Forum di Assago nel quale non ha che confermato il suo talento. L’evento indoor sarà replicato in autunno e sarà forte del nuovo singolo con Marco Mengoni, in radio dal 26 maggio, e che promette di diventare il tormentone dell’estate.

La nuova vita al fianco di Andrea Iannone

Il lavoro va di certo a gonfie vele (ha anche vinto il suo primo David di Donatello), ma l’amore non è da meno. Elodie sta infatti vivendo un momento magico al fianco del suo nuovo compagno, Andrea Iannone, con il quale ha deciso di andare a convivere. Le voci sono state confermate dopo mesi e proprio dai diretti interessati, che hanno iniziato a postare foto e stories private, con le quali hanno lasciato poco spazio ai dubbi.

Tra le storie pubblicate per Pazza musica compare infatti anche un’immagine del campione di motociclismo mentre guida. Uno scatto che Elodie ama spesso condividere perché sa di quotidianità, quella che spesso ricerca quando vuole allontanarsi dalla vita frenetica e dagli obblighi imposti dall’essere un personaggio pubblico (e in continua ascesa).

Il testo di Pazza Musica

Giuro

Che oggi me ne sto per i fatti miei, yeah

Nudo

Chissà cosa cerco dentro a un display, yeah

E non mi va di pensare, forse è l’effetto della TV

La notte sembra il mattino, ma che cretino, non bevo più

Come cerco l’autotune, mi rimani in testa

E non mi passa più

Però si vede il mare

Non stiamo così male

Corriamo forte sopra le paure, il panico

Per mandare tutto al diavolo

Senza nessun perché

Ma ti ricordi

Che ci siamo chiusi fuori di casa

Che ci siamo fatti terra bruciata

Stupide canzoni in mezzo alla strada, che

Poi ti ricordi quando ti senti da solo

Ti ricordi quando non c’era nessuno, solo una

Pazza musica, pazza musica, pazza musica (Uh, uh)

Pazza musica, pazza musica, pazza musica (Uh, uh)

Mamma mi diceva: “Non ti fare male, esci solo con i criminali

All’inizio sono tutti bravi, alla fine da dimenticare”

Sei l’unica, non ci casco più

Voglio una pazza musica, poi sax blues (Yeah, yeah)

E non mi va di pensare, forse è l’effetto che mi va su

La notte sei clandestino, il giorno è un casino, non le faccio più

Quelle cose che vuoi tu, ma che mal di testa

Madonna, oh Gesù

Però si vede il mare

Non stiamo così male

Corriamo forte sopra le paure, il panico

Per mandare tutto al diavolo

Senza nessun perché

Ma ti ricordi

Che ci siamo chiusi fuori di casa

Che ci siamo fatti terra bruciata

Stupide canzoni in mezzo alla strada, che

Poi ti ricordi quando ti senti da solo

Ti ricordi quando non c’era nessuno, solo una

Pazza musica, pazza musica, pazza musica (Uh, uh)

Pazza musica, pazza musica, pazza musica (Uh, uh)

Pazza musica, pazza musica, pazza musica (Uh, uh)

Pazza musica, pazza musica, pazza musica (Uh, uh)